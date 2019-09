In acest articol veti descoperi top 5 aspecte de care trebuie sa tineti cont atunci cand va cumparati o masina second-hand.Fie ca proprietarul actual al masinii se afla intr-un alt oras fata de dumneavoastra sau pur si simplu doriti sa evitati pierderea inutila a timpului pe drumuri, indicat este sa cereti numarul de sasiu al masinii, adica codul unic de identificare al acesteia. De asemenea, s-ar putea sa o mai gasiti si sub numele de VIN - Vehicle Identification Number. Numarul de sasiu este precum CNP-ul masinii, deoarece odata verificat veti putea afla informatii vitale despre acea masina.Astfel, daca veti verifica numarul unic de identificare al masinii veti putea afla daca are kilometri dati inapoi, cand a fost in service-uri autorizate RAR, cand i s-a facut ITP-ul, daca a avut accidente grave de care ar trebui sa stiti. Totodata puteti afla capacitatea motorului, culoarea, greutatea si alte aspecte tehnice.Codul unic de identificare al masinii este si cel care va poate spune daca masina a fost furata.Daca aici este totul bine, urmatorul pas referitor la VIN este compararea seriei imprimata/ gravata pe masina cu seria trecuta in certificatul de inmatriculare.Dupa ce toate verificarile referitoare la VIN au fost facute, urmeaza inspectia vizuala a masinii. Pentru acest pas este indicat ca masina sa fie spalata. De altfel, o masina data spre vanzare si prezentata murdara catre vizualizare, denota lipsa de profesionalism si spune multe despre proprietarul actual.Atunci cand verificati masina, veti putea observa cu ochiul liber daca aceasta prezinta zgarieturi considerabile, urme de revopsire, urme de rugina. De asemenea, se poate observa daca anumite parti din caroserie au fost schimbate sau s-au realizat diverse actiuni asupra acesteia.Continuati cu inspectia vizuala a rotilor, a volanului si a interiorului masinii. Luati in considerare fiecare mica problema, deoarece daca veti decide sa achizitionati acel autovehicul, veti suporta si cheltuielile cu repararea sau schimbarea acelor parti.Uzura identificata poate sugera cat de folosita a fost sau nu masina in cauza.Desigur, o verificare amanuntita se realizeaza la un service auto autorizat , dar vom ajunge si acolo.Masina pe care doriti sa o achizitionati trebuie verificata si cum se comporta pe sosea. Nu acceptati sa achizitionati o masina pe care nu o testati astfel sau proprietarul nu va lasa sa o scoateti din parcare. In acest fel se pot ascunde multe probleme.Cand urcati in masina asigurati-va ca portierele se inchid bine si nu prezinta probleme: nu scartaie, nu trebuie sa o trantiti tare ca sa se inchida sau nu se inchide corespunzator. Daca exista diferente la imbinarile usilor veti observa inca de la inspectia vizuala.Verificati scaunul soferului, daca este confortabil, daca poate fi reglat sau are vreo problema. Scaunul este cel care va va asigura pozitia pe durata calatoriei, de aceea este un aspect important. Comoditatea si pozitia corecta va asigura starea de dupa ce coborati din masina, dupa cateva ore de condus.Urmatorul pas este sa inspectati parbrizul, sa vedeti daca are mici fisuri sau mici puncte. Aceste aspecte pot fi observate mult mai bine cand va aflati in interiorul masinii.Incercati geamurile masinii. Vedeti daca se deschid toate corect si complet. Verificati daca se inchid si daca scot diverse sunete atunci cand sunt actionate.Probati butoanele de care masina dispune. Verificati daca aerul conditionat functioneaza si daca scoate un miros neplacut. Functionalitatile butoanelor pot diferi de la o masina la alta, de aceea este bine sa le verificati din start. Incercati stergatoarele, sistemul audio, trapa daca exista, chiar si reglarea oglinzilor.Luminile din bord sunt de mare ajutor, de aceea se recomanda verificarea lor cu grija. Un bec ars poate cauza mari necazuri, dar nu reprezinta costuri enorme de reparare. Tot la becuri trebuie sa fiti atenti atunci cand porniti masina sau cand bagati cheile in contact.Modul in care se simte ambreiajul este un alt factor important. Evitati sa achizitionati o masina cu un ambreiaj defect.Verificati frana. Verificati cum merge masina la viteza, ce consum are, cum se comporta pe sosea, cum se comporta in curbe, daca aveti si un drum accidentat in apropiere o puteti testa si pe acel drum.Farurile, pozitiile si stopurile trebuie de asemenea testate. Sunt cele care va ofera siguranta in trafic de foarte multe ori, dar mai ales pe intuneric. Puteti incerca si sa treceti peste denivelari cu viteza normala, astfel verificand suspensia si daca se aud zgomote.Vizitarea unui service auto autorizat va va oferi informatiile de care aveti nevoie referitoare la starea actuala a masinii. Rugina care nu este vizibila cu ochiul liber poate fi observata in cadrul unei inspectii intr-un service auto. Daca caroseria autovehiculului prezinta urme de rugina, se recomanda evitarea masinii respective. Rugina poate fi una dintre cele mai mari probleme ale unei masini.Tot in cadrul unui service auto autorizat puteti verifica masina pe tester, pentru a vedea daca exista probleme ascunse.Dupa ce verificati toate aspectele de mai sus, urmeaza verificarea actelor masinii. Cum mentionam la primul punct, trebuie verificata seria de sasiu inscrisa pe masina cu cea din certificatul de inmatriculare. Tot in certificat trebuie sa verificati numele proprietarului. Daca acesta difera de cel al vanzatorului trebuie sa va interesati de motivul pentru care exista aceasta discrepanta. Verificati existenta tuturor actelor necesare inscrierii masinii.In functie de dorinte si de preferinte, pot exista si alte aspecte care trebuie verificate inainte de a decide sa achizitionati o masina la mana a doua. Aceste verificari va ajuta sa evitati costurile suplimentare care apar in urma defectarii diferitelor componente.