Top Gear a comparat Dacia Duster cu Suzuki Jimny: Iata la ce concluzie a ajuns si ce note le-a acordat

Testate atat pe sosea, cat si in off-road, Dacia Duster si Suzuki Jimny l-au impresionat pe autorul articolului, cu un plus insa pentru SUV-ul produs la Mioveni."Dupa ce conduci un Jimny, Duster pare ca un instrument de precizie. Directia usoara, rapida si precisa, precum si schimbatorul de viteze, dar si suspensia par sa produca un nou concept numit calitatea plimbarii", scrie Top Gear."E o masina mult mai dezvoltata pentru sosea, dar prezinta acelasi farmec si veselie ca Jimny", continua sursa citata.Publicatia britanica e convinsa ca atat Dacia Duster, cat si Suzuki Jimny nu-i vor dezamagi pe cumparatori."Aceste doua masini ii vor multumi pe doritori in egala masura, doar in mod diferit. Ganditi-va la Jimny ca la o jucarie pentru doi, in timp ce Duster este o masina autentica de familie, cu o atitudine mai putin aventuroasa, dar mai ieftina. SUV-ul romanesc are un pret strigator de accesibil, putand fi achizitionat incepand cu 9.995 de lire sterline", se mai arata in articol.In incheierea articolului, cele doua modele au primit note din partea autorului, iar Dacia Duster a iesit invingatoare:Dacia Duster Comfort dCi 115 (15.395 lire sterline) a primit nota 8/10.Suzuki Jimny SZ5 (17.999 lire sterline) a primit nota 7/10.