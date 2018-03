Topul celor mai bine vandute masini electrice in Romania si pretul lor prin programul Rabla Plus

In acest an, bugetul alocat pentru Rabla Plus este de 120 milioane de lei."Se acorda doua tipuri de ecotichete: unul de 45.000 lei, deci 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric.In acelasi timp, oferim un ecobonus de 20.000 de lei, adica aproximativ 5.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km.Pentru acest an, estimam ca se vor cumpara prin Programul Rabla Plus un numar de 2.000 de masini electrice", a afirmat de curand ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la conferinta de lansare a programului.Totodata, oficialul a anuntat ca pentru statiile de reincarcare a masinilor electrice, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), institutia care gestioneaza programele ce stimuleaza reinnoirea parcului auto, a promovat o schema de ajutor de stat pentru conectarea oraselor sau pe reteaua de drumuri nationale si pe autostrazi pentru care se asteapta avizul Comisiei Europene.Gavrilescu a adaugat ca accesarea programului Rabla Plus nu este conditionata de casarea si radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferita in cadrul programului clasic se poate cumula cu ecotichetele prevazute de programul Rabla Plus, numai in cazul in care solicitantul va achizitiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in.Topul celor mai bine vandute masini electrice si hibrideIn aceste conditii, Ziare.com a consultat cele mai recente date disponibile ale Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) din Romania pentru a vedea cate masini eligibile pentru Rabla Plus s-au vandut in 2017, dar si in ianuarie 2018.Astfel, anul trecut romanii au cumparat 514 automobile electrice, in crestere cu peste 207% fata de 2016, cand au fost achizitionate doar 167 de unitati.Statisticile APIA ne ofera doar marcile achizitionate, nu si modelele.Iata topul celor mai bine vandute masini electrice in Romania in 2017: BMW 166 u ...citeste mai departe despre " Topul celor mai bine vandute masini electrice in Romania si pretul lor prin programul Rabla Plus " pe Ziare.com