Cu 336.599 de unitati comercializate, Ford F-Series ocupa prima pozitie, fiind insa urmate indeaproape de Toyota Corolla, cu 309.166 de vehicule vandute in primele patru luni ale anului 2018.Ultimul loc de de pe podium e ocupat de Volkswagen Golf, cu 262.138 de vehicule livrate, anunta Best Ride.Dar iata cum arata Top 10 cele mai vandute modele auto din lume in primele patru luni ale anului 2018:1. Ford F-Series - 336.599 unitati vandute2. Toyota Corolla - 309.1663. Volkswagen Golf - 291.6484. Honda Civic - 262.1385. Nissan X-Trail - 260.3016. Toyota RAX4 - 249.5907. Volkswagen Tiguan - 244.2008. Volkswagen Passat - 243.4369. Honda HR-V - 220.91810. Honda CR-V - 210.839Sandero e cel mai bine vandut model Dacia , ocupand pozitia a 43-a, cu cele 123.641 de unitati comercializate.In ceea ce priveste Dacia Duster, n-a prins Top 50, dar ocupa pozitia a doua la cele mai bine vandute modele lansate anul acesta, dupa Jeep Wrangler, cu 101.128 unitati distribuite.28.81 milioane de vehicule auto au fost cumparate in perioada ianuarie - aprilie 2018, cu 3.4% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.I.G. ...citeste mai departe despre " Topul celor mai vandute masini din acest an: Ce locuri ocupa Dacia Sandero si Duster " pe Ziare.com