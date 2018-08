Toyota Motor investeste 500 de milioane de dolari in Uber

Acordul dintre Toyota si Uber aprofundeaza relatiile existente intre cele doua companii si reflecta strategia directorului general al Uber, Dara Khosrowshahi, de a dezvolta vehicule autonome prin intermediul parteneriatelor si nu pe cont propriu, transmite Reuters.Parteneriatul readuce la viata operatiunile Uber in domeniul vehiculelor autonome, care au fost practic blocate dupa ce un SUV autonom al companiei a accidentat mortal un pieton in Tempe, Arizona, in luna martie.In urma accidentului, Uber a scos de pe sosele vehiculele sale autonome, a concediat sute de soferi de incercare si a oprit activitatile la centrul sau de testare din Arizona.Investitia Toyota evalueaza Uber la 72 de miliarde de dolari, similara cu evaluarea luata in considerare intr-un acord convenit in acest an cu Waymo, divizia de vehicule autonome a grupului Alphabet.Uber va combina sistemul sau de conducere autonoma cu tehnologia Guardian a Toyota, care ofera functii de siguranta automatizate, cum ar fi ramanerea vehiculului pe o banda de mers, dar fara ca vehiculul sa fie complet autonom.Tehnologia combinata a Uber si Toyota va fi inclusa pe minivan-urile Sienna ale constructorului auto japonez, care vor intra in reteaua de vehicule ale Uber din 2021.Obiectivul companiilor este sa rezolve problema extrem de dificila a productiei de masa a vehiculelor autonome destinate flotelor de vehicule pentru serviciile de ride-hailing.Un oficial al Toyota a spus ca grupul va continua cercetarile in domeniul tehnologiei vehiculelor autonome si ca nu le va combina cu cele ale Uber.Uber a recunoscut ca tehnologia sa este in urma celei dezvoltate de Waymo, iar accidentul din Arizona a intarziat dezoltarea si testarea acesteia.Divizia de tehnologie autonoma a Uber are o mare contributie la pierderile companiei, care in trimestrul al doilea s-au ridicat la 891 de milioane de dolari.Uber are un acord de achizitie de vehicule de la Volvo, dotarea acestora cu tehnologie Uber si intretinerea acestora. Un alt parteneriat este cu grupul Daimler, prin care producatorul auto propunere ca vehiculele sale autonome sa fie incluse in flota Uber.Citeste si Uber se retrage din inca o tara ...citeste mai departe despre " Toyota Motor investeste 500 de milioane de dolari in Uber " pe Ziare.com