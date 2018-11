Intr-un prim caz, Toyota a explicat ca a decis sa recheme 1,06 milioane de automobile, dintre care 946.000 vandute in Europa, in principal modelele Avensis si Corolla, pentru inlocuirea airbagului."Exista riscul producerii unui scut circuit intern" care sa afecteze sistemul, a explicat constructorul auto nipon.De asemenea, Toyota a lansat o alta rechemare pentru 600.000 de automobile, dintre care 255.000 de unitati in Europa. In cazul acestor vehicule, trebuie instalat un nou sistem de umflare a airbagului pe partea pasagerului. Sistemul actual produs de Takata "prezinta un risc de activare anormala in caz de accident", explica constructorul auto.Aceasta este a treia actiune de rechemare la service lansata de Toyota in doua luni. La inceputul lunii septembrie, Toyota a rechemat la service un numar de 1,03 milioane de vehicule hibride, inclusiv modelul Prius, vandute in Japonia, America de Nord si Europa, din cauza unei probleme de cablaj care poate provoca, in anumite conditii de uzura, un scurt circuit.O luna mai tarziu, Toyota a rechemat alte 2,43 milioane de automobile hibride din cauza unei anomalii la dispozitivul de protectie (failsafe), care ar putea provoca oprirea automobilului. ...citeste mai departe despre " Toyota recheama in service 1,6 milioane de automobile " pe Ziare.com