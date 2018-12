Compania de ride-hailing a inregistrat datele confidentiale joi, a spus una dintre sursele citate de Reuters.Lyft, compania concurenta mai mica din SUA, a anuntat la randul sau, joi, ca a depus documentele pentru o oferta publica initiala.Listarile simultane extind razboiul concurential dintre Uber si Lyft, care deseori au lansat servicii identice si au oferit preturi apropiate.Uber vrea sa invinga Lyft pe Wall Street, potrivit unor surse apropiate situatiei.Listarea Uber ar putea fi una dintre cele mai mari din istoria sectorului tehnologic.Evaluarea Uber in cea mai recenta runda de finantare a fost de 76 de miliarde de dolari, iar in urma ofertei publice ar putea atinge 120 de miliarde de dolari. Listarea Uber, de anul viitor, ar fi cea mai mare dintr-o serie de listari ale unor companii cu evaluari mari din Silicon Valley, intre care Airbnb si Slack.Planurile companiilor ar putea fi insa date peste cap de volatilitatea mare a pietelor de capital din aceasta perioada.Oferta publica initiala ar putea fi un test al tolerantei investitorilor de pe piata de capital fata de controversele juridice si de guvernanta corporativa de la Uber.In trimestrul al treilea, Uber a inregistrat pierderi de 1,07 miliarde de dolari si se confrunta cu o crestere lenta, desi veniturile de 2,95 de miliarde de dolari au crescut cu 5% si reflecta marimea companiei.Uber desfasoara operatiuni in peste 70 de tari, in timp ce Lyft este prezenta doar in Statele Unite si Canada, dar intentioneaza sa se extinda la nivel international. ...citeste mai departe despre " Uber a facut primul pas pentru listarea pe Wall Street " pe Ziare.com