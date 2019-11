Uber a pierdut licenta de operare in Londra

Compania considera insa ca decizia autoritatilor este gresita si va face contestatie, relateaza The Guardian.Autoritatea Transport for London (TfL) a anuntat ca a luat decizia de a nu reinnoi licenta companiei de ride-hailing, la sfarsitul unei perioade de proba de doua luni acordata in septembrie.Uber ar fi trebuit sa rezorve problemele legate de verificarea soferilor, asigurare si siguranta, dar nu a reusit sa multumeasca autoritatile din capitala britanica.Autoritatea pentru transporturi a identificat "un model de deficiente" la Uber, intre care nereguli care au pus in pericol pasagerii si siguranta acestora."In pofida rezolvarii unora dintre probleme, TfL nu are incredere ca in viitor nu vor mai aparea astfel de probleme, ceea ce a determinat-o sa ajunga la concluzia ca aceasta companie nu este potrivita si corecta", potrivit unui comunicat al institutiei.Decizia nu va duce la disparitia imediata a masinilor Uber din Londra, intrucat compania va face contestatie si va putea sa isi continue activitatea pana la o decizie definitiva.Cand TfL a respins pentru prima oara prelungirea licentei Uber, in septembrie 2017, compania a convins judecatorii sa ii acorde o licenta pe o perioada de 15 luni.14.000 de curse cu soferi neasiguratiTfL si Uber au realizat progrese in perioada respectiva, dar au persistat unele rezerve, inclusiv o modificare a sistemului care a permis soferilor neautorizati sa isi incarce fotografiile in conturile altor soferi. Aceasta lacuna de securitate a avut ca rezultat cel putin 14.000 de curse efectuate de alti soferi decat cei alesi de pasageri, potrivit TfL.Ultimul caz a fost raportat in urma cu mai putin de trei saptamani. Unele curse au fost efectuate de soferi ale caror licente erau revocate, inclusiv un sofer care fusese penalizat pentru distribuirea de imagini indecente ale unor copii."Decizia TfL de a nu reinnoi licenta Uber in Londra este extraordinara si gresita si vom face apel", a declarat directorul regional al Uber, Jamie Heywood."In ultimii doi ani ne-am schimbat fundamental afacerile si stabilim standardul calitatii. In numele celor 3,5 milioane de pasageri si 45.000 de soferi licentiati care depind de Uber in Londra, vom continua sa ne desfasuram activitatea ca de obicei si vom face tot posibilul sa colaboram cu ...citeste mai departe despre " Uber a pierdut licenta de operare in Londra " pe Ziare.com