Uber cere din nou ordonanta promisa de Guvernul Dancila. Iata cati bani a dat compania la stat, comparativ cu taximetristii

Inca de la finele lunii martie, Guvernul a adoptat - la presiunile taximetristilor - o ordonanta de urgenta care stabileste ca, de prima oara cand sunt prinsi in trafic facand transport de persoane contra cost - soferii de Uber si Taxify pot fi amendati cu 5.000 de lei. In plus, aceiasi soferi risca sa ramana fara placutele de inmatriculare ale masinii pentru o perioada de 6 luni.La acel moment, vicepremierul Daniel Suciu si ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, au declarat ca ordonanta nu este indreptata impotriva serviciilor de ridesharing (cum sunt Uber si Taxify) su ridehailig (cum e Clever) . Mai mult chiar, ministrii au sustinut ca Executivul urma sa dea, in numai 3 saptamani, o ordonanta de urgenta prin care sa legalizeze activitatile de transport alternativ.Respectiva ordonanta - desi asumata de cei 2 ministri PSD in conferinta de presa - nu s-a dat nici pana astazi. Mai mult chiar, Guvernul nu si-a respectat nici promisiunile ulterioare de a da ordonanta.Asta, in conditiile in care la un proiect de ordonanta se tot lucreaza , iar la Senat exista deja si un proiect de lege formulat de doi senatori PSD si a carui promovare ar putea rezolva problema transportului alternativ in Romania.In aceste conditii, Uber si Taxify au anuntat pentru Ziare.com ca isi vor restrange activitatea, din cauza ca le va fi mai greu sa isi gaseasca soferi parteneri cu care sa lucreze. Dupa cateva zile de confuzie - in care au fost putine masini pe traseu iar pretul curselor a fost mare - Uber si Taxify au inceput, insa, din nou, sa faca transport pe scara larga.Dupa cum au putut constata corespondentii Ziare.com in ultimele zile, in Capitala nu se mai simte atat de acut scaderea numarului de masini de transport alternativ, iar preturile curselor au reinceput sa devina accesibile.Chiar si asa, societatile de transport alternativ incearca, in continuare, sa convinga institutiile statului sa le creeze un cadru legal pentru a-si desfasura activitatea.Tocmai in acest context, marti, Asociatia pentru Economie Digitala - din care fac parte atat Uber, cat si Taxify si Clever - a depus la Guvern o ...citeste mai departe despre " Uber cere din nou ordonanta promisa de Guvernul Dancila. Iata cati bani a dat compania la stat, comparativ cu taximetristii " pe Ziare.com