Uber: Daca noua legislatie ar intra in vigoare maine, peste jumatate dintre soferi ar avea conturile blocate

"Daca noua legislatie ar intra in vigoare maine, peste jumatate dintre soferii parteneri din Romania ar avea conturile blocate. O scadere drastica a numarului de masini disponibile inseamna un timp mai mare de asteptare pentru utilizatori", a spus Schroeder.Schroeder a subliniat ca Uber sustine financiar procesul de licentiere a soferilor parteneri, iar soferii licentiati beneficiaza de un comision de 0% pentru cursele desfasurate pana la 1 noiembrie."Suntem obligati sa punem in asteptare conturile soferilor care nu vor avea toata documentatia necesara pana la 1 noiembrie. Si noi, ca platforma, suntem in proces de autorizare, asteptam autorizatia sa iasa", a spus sefa Uber Romania.Noua legislatie va aduce mai multa claritate pe intreaga piata de ridesharing, potrivit lui Schroeder."Pentru noi, e un lucru bun. Pana acum, fiecare aplicatie avea regulile ei. Noi intotdeauna am avut cele mai stricte cerinte, iar legislatia va fi aceeasi pentru toata lumea. Sper ca diferentele sa nu mai existe, toata lumea sa respecte aceleasi reguli. Sa nu mai existe diferente decat in afara aspectelor care nu sunt reglementate, care tin de bucataria interna a fiecarui jucator", a spus managerul.Totodata, numarul de angajati ai centrului de suport din Pipera a crescut pentru a sprijini cat mai multi soferi parteneri in procesul de certificare. In plus, Uber a incheiat un parteneriat cu Fundatia Academia de Transport Intern si International astfel incat soferii parteneri sa poata obtine Certificatul Profesional pentru conducatorii auto direct de la centru."Pe parcursul lunii octombrie, echipele Uber din Romania isi vor uni eforturile pentru a ajuta cat mai multi soferi parteneri sa obtina licenta conform noii legi care reglementeaza ridesharingul. Aceasta este recent adoptata, iar prerogativele intra in vigoare la 1 noiembrie.In acest context, Uber lanseaza astazi campania Ultima Zi #1Noiembrie, care include o serie de initiative gandite sa indemne soferii parteneri sa finalizeze procesul de autorizare, astfel incat sa nu aiba accesul blocat in aplicatie dupa aceasta data"