Uber nu ar trebui interzis, spune Theresa May la Forumul de la Davos

La 20 decembrie 2017, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca Uber este o companie de transport si nu un serviciu digital, asa cum au sustinut reprezentantii companiei. Prin urmare, statele membre UE trebuie sa reglementeze conditiile in care aceste servicii trebuie sa functioneze in conformitate cu regulile generale."Trebuie sa ne asiguram ca legile noastre privind ocuparea fortei de munca tin pasul cu modul in care tehnologia modeleaza practicile moderne de lucru. Luati exemplul Uber... o companie care a facut lucruri gresite pe parcurs, cu probleme privind siguranta si preocupari legate de protejarea angajatilor sai.Raspunsul nu este sa interzicem si sa inchidem Uber, ci mai degraba sa abordam aceste preocupari, sa stabilim si sa punem in practica standardele si masurile care pot asigura functionarea acestei tehnologii atat pentru clienti, cat si pentru angajati", a spus May, in timpul unei intalniri cu lideri ai mediului de afaceri.In septembrie 2017, Autoritatea pentru transporturi din Londra (AfL) a refuzat sa reinnoiasca licenta de operare a companiei Uber, invocand "implicatii asupra sigurantei si securitatii publice". Marea Britanie este cel mai mare hub european al Uber.Compania americana Uber, fondata in 2009, opereaza in 633 de orase din intreaga lume si are peste 12.000 de angajati. In anul fiscal 2016, Uber a inregistrat venituri de 6,5 miliarde de dolari, dar nu a declarat profit, avand pierderi nete de 2,5 miliarde de dolari.Tot la Davos, Theresa May a avertizat companii precum Facebook Google si Youtube sa actioneze mai eficient pentru inlaturarea continutului care are un caracter infractional si terorist."Companiile de tehnologie trebuie sa continue sa-si respecte responsabilitatile pentru a face fata activitatii online daunatoare si ilegale. Aceste companii nu pot pur si simplu sa asiste nepasatoare, in timp ce platformele lor sunt folosite pentru a facilita abuzuri asupra copiilor, sclavia moderna sau raspandirea continutului terorist si extremist", a mai spus premierul britanic.Citeste si:Firea obliga Uber si Taxify sa-si faca dispecerat si sa ia autorizatie de la Primarie ca sa mai poata functionaReactii dupa ce Firea a anuntat ca ar putea interzice Uber si Taxif ...citeste mai departe despre " Uber nu ar trebui interzis, spune Theresa May la Forumul de la Davos " pe Ziare.com