Uber reia testarea masinilor fara sofer

La noua luni dupa accidentul mortal din Arizona si cu aprobarea oficialitatilor americane, masinile fara sofer ale Uber au revenit pentru teste in districtul Strip din Pittsburgh.Pentru inceput, vor fi testate doar doua masini, doua SUV-uri Volvo si doar pe o raza de o mila (1,6 kilometri) . Masinile nu au voie sa ia pasageri si nici sa depaseasca viteza de 25 de mile la ora (40 Km/h).Ulterior vor fi adaugate mai multe autovehicule autonome in program.Cei de la Uber spun ca au implementat masurile pentru imbunatatirea tehnica, organizatorica si operationala, stabilite in urma reevaluarii programului.Masinile vor circula cu setarile implicite ale producatorului, precum franarea automata, vor avea un sistem de monitorizare in timp real, iar soferii care beneficiaza acum de un program de antrenament mai bun vor sta mai putine ore in masini.Uber a intrerupt testarea masinilor autonome in urma unui accident petrecut in urma cu noua luni, care s-a soldat cu moartea unei femei in varsta de 49 de ani care traversa strada cu bicicleta.Expertiza oficiala a aratat ca in afara erorii software, prin care s-a luat decizia de a nu se frana automat, o a doua problema a fost ca soferul urmarea un serial pe telefon in timpul accidentului si a franat prea tarziu.