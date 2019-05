Oficiali ai Uber si Bolt au precizat ca soferii parteneri au primit deja mesaje, prin intermediul aplicatiilor, in care sunt asigurati ca vor fi sustinuti financiar si juridic, in cazul in care vor intampina dificultati.Totodata, soferii sunt rugati sa semnalizeze eventualele abuzuri, au mai transmis companiile, citate de Mediafax.Iata ce mesaj au primit clientii Bolt (Taxify) in aceasta dupa-amiaza: "Cel mai probabil ai auzit de schimbarea legii taximetriei, care a intrat in vigoare astazi.Vrem sa te asiguram ca activitatea Bolt continua in Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara. De asemenea, le oferim soferilor parteneri sprijin financiar si juridic.Alegand sa calatoresti cu noi, arati ca sustii o noua legislatie, care sa le permita pasagerilor sa aiba parte de un transport urban modern, accesibil si fiabil".Amintim ca, incepand de joi, singurii care mai au dreptul sa desfasoare activitati de transport de persoane contra cost - cu exceptia soferilor de autobuz si a celor angajati la firme de rent-a-car - sunt taximetristii cu licente valabile.Soferii de Uber si de Taxify - care nu detin licente de taxi si nici nu le pot obtine, in conditiile legii - ar urma sa fie sanctionati, cu amenzi de pana la 5.000 de lei si ridicarea placutelor de inmatriculare pentru o perioada de 6 luni, daca sunt prinsi transportand pasageri contra cost.Citeste mai multe detalii despre acest subiect:Cuc sustine ca interzicerea Uber si Bolt este fake news. Cum stau, de fapt, lucrurileVicepremierul Daniel Suciu: N-am dat nicio ordonanta impotriva Uber! Nu faceti exces de zel!Duminica e protest fata de interzicerea aplicatiei Uber, in Piata Victoriei ...citeste mai departe despre " Uber si Bolt isi asigura soferii de sprijin legal si financiar. Iata si mesajul primit de clienti " pe Ziare.com