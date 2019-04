Uber si Taxify incing spiritele: Taximetristii le vor inchise, dar analistii spun ca romanii castiga de pe urma lor

De vreme ce a fost realizat pentru o asociatie numita Compania pentru Economie Digitala (din care face parte si Uber), studiul PwC detaliaza - asa cum era de asteptat - o serie de avantaje pe care Romania ar urma sa le aiba daca va legaliza activitatea soferilor care fac ridesharing (prin intermediul aplicatiilor gen Uber si Taxify) si a e-hailing (folosind aplicatii de tip Clever Taxi).Cat spune PwC ca avem de catigat de pe urma Uber, Taxify si Clever TaxiPwC estimeaza ca aproape jumatate dintre soferii care fac acum transport de persoane contra cost folosesc, intr-o masura mai mare sau mai mica, o aplicatie mobila (fie ea de ridesharing sau de e-hailing)."Estimam ca circa 56% dintre soferii din Romania (adica 54.000 - n.red.) lucreaza in sisteme de taxi traditional. Alti 23% (adica 22.000 de soferi - n.red.) sunt afiliati unei platforme cu aplicatie mobila (cum ar fi Clever Taxi - n.red.), iar 21% (adica 20.000 de soferi) colaboreaza cu sisteme gen ride sharing", a declarat Bogdan Belciu, partener in cadrul PwC.Potrivit acestuia, piata transportului alternativ a crescut, in ultimii ani, astfel ca acum romani au ajuns sa scoata din buzunar aproape 1,6 miliarde de lei pentru a plati cursele. Din aceasta suma - mai spune Bogdan Belciu - 1,1 miliarde de lei s-ar intoarce anual in economia romaneasca (prin plata de taxe, cumpararea de combustibil si piese pentru masini, dar si prin simplul fapt ca soferii isi cheltuiesc banii incasati pe curse tot in tara).Nu toata lumea vede lucrurile in acest mod, insa. Spre exemplu, taximetristii au blocat deja de patru ori in acest an Bucurestiul, cerand interzicerea Uber si Taxify, pe care le acuza de piraterie si evaziune fiscala.Ce se va intampla, pana la urma, cu transportul alternativ? Bogdan Belciu sustine ca totul depinde de modul in care autoritarile statului vor alege sa-l reglementeze.Cu alte cuvinte, daca acesta va fi restrictionat (cum isi doresc taximetristii), atunci numarul curselor va scadea, iar valoarea totala a pietei de ride sharing si ride hailing ar urma sa se diminueze, in urmatorii ani, pana la 900 de milioane de lei.In schimb, daca Parlamentul va adopta legea de reg ...citeste mai departe despre " Uber si Taxify incing spiritele: Taximetristii le vor inchise, dar analistii spun ca romanii castiga de pe urma lor " pe Ziare.com