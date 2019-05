Comparativ, rivala Uber, Bolt (fosta Taxify), reduce cu 15% tarifele la orele de varf in Capitala, arata Profit.ro.Orele de varf stabilite de Uber:Luni - Vineri intre orele 07:00-10:00;Luni - Joi intre orele 16:00-19:00;Vineri intre orele 13:00-19:00;Astfel, pentru cursele UberX, tariful ajunge la 1,56 lei/km si 0,26 lei/minut de la 1,3 lei/km si 0,22 lei/minut.In plus, costul minim pentru a cursa devine 12 lei, in loc de 10 lei, cum este in mod normal.Pentru cursele UberSelect sau UberGreen, tariful creste de la 1,65 lei/km si 0,28 lei/minut la 1,98 lei/km si 0,34 lei/minut, iar costul minime va fi de 14,4 lei, spre deosebire de 12 lei.Luni, si Bolt a anuntat schimbari la tarifele de la orele de varf. Spre deosebire de cele de la Uber, acestea scad cu 15%.O cursa obisnuita costa 1,3 lei/km plus 0,22 lei/minut, iar minimul cursei este de 9 lei.Cursele superioare au un tarif de baza de 1,65 lei/km plus 0,28 lei/min, costul minim al cursei fiind de 12 lei.Citeste si:Uber a fost interzis in Cluj - ce a facut compania, dupa decizia instanteiUber se va lista la New York, cu o capitalizare de 120 miliarde de dolariUber da 20 de milioane de dolari ca sa inchida un proces care dureaza de 6 aniUber ajunge si la Iasi. Iata care sunt tarifeleUber si Taxify, date in judecata de o asociatie de taximetristi din Capitala ...citeste mai departe despre " Uber si Taxify schimba tarifele pentru orele de varf: Una le majoreaza, alta le scade " pe Ziare.com