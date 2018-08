Uber trebuie sa plateasca 1,9 milioane de dolari pentru acuzatii de hartuire sexuala si discriminare de gen

In plus, fiecare angajat va primi aproape 11.000 de dolari ca parte dintr-o actiune legala colectiva in care 485 de persoane sustin ca au fost victime ale discriminarii de gen in cadrul companiei. Platile vor face parte din suma totala de 10 milioane de dolari, asupra careia s-a convenit in martie, conform BBC.Actiunea legala este condusa de doi ingineri latini care sustin ca au fost platiti mai putin decat colegii lor albi, asiatici si de sex masculin. Cei doi au depus plangere impotriva companiei in octombrie 2017, sustinand ca au fost hartuiti si au lucrat intr-un mediu ostil din cauza etnicitatii si genului lor.Cu toate acestea, inainte ca platile sa poata fi facute, acordul la care s-a ajuns trebuie sa obtina aprobarea instantei, iar membrii actiunii legale au dreptul de a se opune. Pana acum, nu au existat obiectii si doar doi oameni au renuntat la proces pe parcursul acestuia.Intr-o declaratie de presa, Uber a transmis ca este de acord cu propunerea reclamantilor si ca sumele pe care trebuie sa le plateasca sunt "corecte, rezonabile si adecvate".Avocatul care i-a reprezentat pe reclamanti, Jahan Sagafi, spune ca e "fericit de acordul la care s-a ajuns". "Odata ce va fi aprobat de instanta, putem plati persoanele implicate, pentru discriminarea si hartuirea la care au fost supuse", a completat Sagafi.In plus fata de aceasta actiune legala, Uber este investigata de autoritatile americane pentru discriminarea de gen. Chiar luna trecuta, sefa departamentului de Resurse Umane de la Uber, Liane Hornsey, a demisionat in urma unei anchete interne asupra modului in care a tratat reclamatiile privind discriminarea rasiala in cadrul companiei.O infatisare in instanta, in care va fi data aprobarea finala pentru acordul stabilit, urmeaza sa aiba loc la un tribunal din California, in 6 noiembrie.Citeste si Taximetristii britanici vor sa dea in judecata Uber pentru un miliard de lireA.D. ...citeste mai departe despre " Uber trebuie sa plateasca 1,9 milioane de dolari pentru acuzatii de hartuire sexuala si discriminare de gen " pe Ziare.com