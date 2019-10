UE ar putea interzice autovehiculele diesel si pe benzina - Cate astfel de masini au cumparat romanii in 2019

Propunerea a venit din partea Danemarcei, in cadrul unei reuniuni a ministrilor UE de Mediu desfasurata la Luxemburg, fiind sustinuta de alte 10 state din blocul comunitar.Ideea de a interzice masinile diesel si pe benzina vine in contextul in care Uniunea Europeana isi propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030 si sa ajunga la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale."Trebuie sa recunoastem ca suntem presati de timp", a declarat ministrul danez al Climei si Energiei, Dan Jorgensen, dupa reuniune.El a spus ca interzicerea autoturismelor diesel si pe benzina va determina Comisia Europeana sa propuna eliminarea treptata a vehiculelor cu combustibil fosil din blocul comunitar in urmatoarele doua decenii.In octombrie 2018, guvernul danez a anuntat ca va interzice vanzarea tuturor masinilor cu combustibil fosili pana in 2030, dar ulterior a renuntat la idee, deoarece acest lucru ar fi incalcat regulile UE.Jorgensen a spus ca, daca UE va fi de acord cu privire la o interdictie la nivelul intregii uniuni, ar fi bine daca fiecare tara ar putea sa puna in aplicare o astfel de masura. "Planul A ar fi acela de a adopta o interdictie europeana", a spus oficialul danez.Totusi, Lituania, Letonia, Slovenia, Bulgaria si alte cateva tari au sugerat ca trebuie facut mai mult pentru a opri vanzarile de autovehicule second-hand din Europa de Vest catre Est.Radiografia pietei auto din RomaniaDatele statistice publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) in august 2019 arata ca romanii cumpara preponderent masini noi ce functioneaza pe baza de combustibili fosili.Segmentul celor ecologice (hibrid si electrice) este in crestere fata de anii anteriori, dar cota este in continuare destul de mica.Astfel, in primele opt luni din 2019, au fost achizitionate:78.962 de autoturisme noi pe benzina (71,1% din total)27.870 pe motorina (25,1%)4.166 electrice si hibrid (3,8%)Fata de aceeasi perioada din 2018, apetitul romanilor pentru masinile diesel a scazut considerabil, benzina fiind acum la putere. De remarcat este si cresterea segmentului ecologic, care aproape ...citeste mai departe despre " UE ar putea interzice autovehiculele diesel si pe benzina - Cate astfel de masini au cumparat romanii in 2019 " pe Ziare.com