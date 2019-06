Ultima sansa pentru producatorii germani de automobile

Vorbind, la inceputul lunii iunie, la Ziua Industriei Germane, cancelarul Angela Merkel nu a ezitat sa ofere o replica neobisnuit de ferma lobbyistului sef al industriei germane, Dieter Kempf, care a acuzat guvernul federal ca "face rau companiilor".Pastrand un ton rece, Angela Merkel a afirmat ca ar putea discuta la randul ei despre "cat timp am petrecut ocupandu-ma cu pierderea de incredere suferita de industria de automobile germana si incalcarea regulilor".Desi nu a fost primul contra-atac al cancelarei impotriva industriei auto, aceasta interventie atesta, o data in plus, schimbarea de atitudine a Angelei Merkel. In trecut, cand Bruxelles-ul lua in calcul inasprirea limitelor maxime de poluare, cancelarul era prima persoana care avea grija ca marile companii de automobile sa nu aiba prea mult de suferit.Un tel ratatDe atunci, bosii din domeniu au fost chemati de mai multe ori la "raport", la sediul Cancelariei. Ultima intalnire a lor cu reprezentantii Executivului s-a numit "summit auto". In realitate, coalitia de la Berlin a dorit sa afle cat mai are de asteptat revolutia mobilitatii electrice.Scopul trasat la nivel politic in acest domeniu a fost ca, incepand de anul viitor, pe strazile Germaniei sa circule un milion de automobile electrice, concomitent cu aparitia a o suta de mii de statii de alimentare, asa incat soferii sa nu ramana in mijlocul drumului.Este limpede ca lumina zilei ca acest tel nu va fi atins. In acest moment, in Germania sunt inmatriculate aproximativ 83.000 de masini (dintr-un total de 47 de milioane de autoturisme) dotate cu propulsie pur electrica, in timp ce numarul statiilor de alimentare nu depaseste 17.400.Germania nu este o economie planificata, care sa permita atingerea unor astfel de obiective la ordin. Piata ar trebui s-o faca. Dar, atata timp cat autoturismele electrice sunt mult mai scumpe decat cele cu dispozitive conventionale, iar lipsa statiilor de incarcare intretine incertitudinea privind deplasarea pe distante lungi, o astfel de piata nu exista.Statul poate interveni stimulativ (ceea ce face cu prima de cumparare).Dar stai sa vezi obraznicie, industria de automobile pune conditii Guvernului. Zice cam asa: noi largim oferta de masini electrice, iar tu, dragul nostru stat, finantezi sta ...citeste mai departe despre " Ultima sansa pentru producatorii germani de automobile " pe Ziare.com