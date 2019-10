Unde va investi Volkswagen 1,3 miliarde de euro? Competitie acerba intre Romania si vecinii sai

Volkswagen analizase mai multe posibile amplasari pentru noua sa uzina din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia.Volkswagen a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici in Turcia, a afirmat marti un purtator de cuvant al producatorului auto german, pe fondul criticilor internationale la adresa operatiunilor militare derulate de Ankara in Siria si al temerilor legate de efectele potentiale asupra imaginii VW.Bulgaria, Romania si Serbia spera ca Volkswagen va reveni la lista scurta discutata anterior pentru noua sa fabrica, care cuprindea state din Balcani si din Africa de Nord (unde sunt prezenti producatori auto importanti).Ar fi una dintre cele mai mari investitii realizate in oricare dintre cele trei tari, care de mult timp se lupta sa combata coruptia si sa-si imbunatateasca infrastructura, apreciaza Bloomberg."Am acoperit toate cerintele investitorului si am oferit mai mult decat atat. Suntem perceputi ca un factor de stabilitate in regiune, ca un partener loial si asteptam decizia finala", a afirmat Stamen Yanev, directorul Agentiei InvestBulgaria.Cel mai mare producator auto din lume nu reuseste sa-si depaseasca rivalii din Asia, din cauza costurilor ridicate cu forta de munca la fabricile sale din Europa Occidentala, ceea ce a determinat o schimbare de directie, spre Europa de Est.Volkswagen are uzine in regiune, care produc pentru diferitele sale branduri, in Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria si Bosnia-Hertegovina.Bulgaria, Romania si Serbia au inca forta de munca disponibila si sunt relativ stabile fata de Turcia, care se confrunta acum cu turbulente, sustin oficialii.Investitia VW in Serbia "ar ajuta la stabilizarea intregii regiuni", pe langa beneficiile pentru grupul german, in conditiile in care statul balcanic dispune de forta calificata de munca pentru industria auto, a afirmat Marko Cadez, seful Camerei sarbe de Comert.Spre deosebire de Bulgaria si Romania, Serbia nu este stat membru al UE, iar angajatii sai nu au acces la locurile de munca din blocul comunitar, subliniaza Bloomberg.Rosen Plevneliev, fostul presedinte al Bulgariei, care in prezent conduce echipa de negociatori de la Sofia, a dezvaluit ca tara sa a propus dublarea ...citeste mai departe despre " Unde va investi Volkswagen 1,3 miliarde de euro? Competitie acerba intre Romania si vecinii sai " pe Ziare.com