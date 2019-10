Upgrade-ul motoarelor Diesel Euro 5 - o afacere de sute de milioane de euro

Cam cinci milioane de autoturisme cu motoare Diesel Euro 5 circula pe strazile Germaniei. Pentru ca aceste automobile emit noxe de oxid de azot peste limitele permise, conducatorii auto care le detin risca sa nu mai aiba voie in curand sa circule cu ele in numeroase orase germane.Dupa ce, vreme indelungata dupa scandalul de poluare privind motoarele Diesel, producatorii auto nu s-au declarat dispusi decat sa imbunatateasca software-ul din aceste masini Euro 5, o masura insuficienta, Oficiul federal de Transport a emis de curand primele autorizatii de upgrade la hardware-ul automobilelor in cauza.Iar cererea pentru noua tehnologie explodeaza. Doar firma specializata Twintec Baumot a inregistrat in cateva saptamani aproape 14.000 de comenzi pentru instalarea sistemului BNox.Pentru mult timp, producatorii auto au respins strict modernizarea autoturismelor construite de ei cu astfel de sisteme hardware. Inginerii de la Twintec, din cadrul Baumot Group AG, au demonstrat deja cu doi ani in urma pe un model VW-Passat ca sistemul lor BNox reduce emisiile de oxid de azot mult sub normele prevazute pentru motoarele Diesel Euro 5.Iar rezultatele furnizate de acesti ingineri au fost verificate si confirmate independent de respectatul ADAC (Automobil Clubul German).Dupa ce Oficiul de Transport a emis autorizatii pentru instalarea sistemului BNox pentru 60 de modele din cadrul grupului VW, mii de proprietari de masini Diesel s-au inscris pentru modernizarea autovehiculelor lor.Twintec Baumot are deja experienta serioasa in montarea sistemului BNox, instalat deja in numeroase autovehicule utilitare si la autocare in diverse tari. "Am realizat potentialul sistemului si am continuat sp-l dezvoltam, pentru a fi compatibil cu autoturismele", a declarat presedintele Baumot Group, Marcus Hausser.Costuri de aproximativ 3.000 de euroPotrivit estimarilor lui Hausser, cam trei milioane de automobile s-ar califica in principiu pentru utilarea cu noul sistem anti-poluare. Dar el crede ca "nu toti vor opta pentru varianta modernizarii. Noi ne asteptam la o cota de 40%."Decizia de a-si moderniza masina este luata mai usor de proprietarii auto carora VW le-a promis sprijin financiar de cate 3.000 de euro in acest sens. VW conditioneaza insa acordarea ac ...citeste mai departe despre " Upgrade-ul motoarelor Diesel Euro 5 - o afacere de sute de milioane de euro " pe Ziare.com