Urmarile haosului produs de guvernarea PSD: Cati bani vor plati in plus romanii care-si vor cumpara masini prin Rabla 2019

Romanii care vor alege sa-si cumpere o masina prin programul Rabla in acest an au de ce sa regrete ca nu s-au grabit si n-au facut aceasta alegere in 2018.Ziare.com a facut o comparatie intre preturile masinilor din programul Rabla 2018 cu cele de anul acesta, iar rezultatul este alarmant: oamenii vor fi nevoiti sa scoata din buzunar mii de lei in plus.Cel mai elocvent exemplu este cel al Daciei Logan. In 2018, pretul Logan-ului prin Rabla a fost de 6.480 de euro cu TVA inclus, in echiparea ce venea cu un motor de benzina de 1 litru capabil sa dezvolte 73 de cai putere. Anul acesta, acelasi model, cu aceeasi echipare si aceleasi dotari, are insa un pret de 6.990 de euro.Mai trebuie luat insa in calcul ca, in urma cu un an, 1 euro era 4,66 lei, in timp ce astazi a ajuns sa fie peste 4,75 lei.Cu alte cuvinte, masina care in 2018 costa 30.196 de lei, anul acesta are un pret de 33.259 de lei. Astfel, cei care aleg sa isi cumpere in 2019 un Logan prin programul Rabla vor plati 3.063 de lei in plus comparativ cu cei care au facut aceasta alegere anul trecut.Situatia se repeta si cand vine vorba despre Dacia Sandero. Modelul care anul trecut costa 6.690 de euro (31.175 lei la cursul din 2018) este vandut anul aceasta, in aceeasi echipare si cu aceleasi dotari, la 7.190 de euro (34.205 lei la cursul de astazi) . Practic, romanii care vor alege sa cumpere anul acesta un Sandero vor plati 3.030 de lei in plus comparativ cu pretul de anul trecut.Cand vine vorba despre Dacia Sandero Stepway, pretul de anul trecut in versiunea pe benzina TCe90 era de 9.380 de euro (43.710 lei la cursul din 2018), iar in 2019, cu aceeasi motorizare si aceleasi dotari, costa 9.930 de euro (47.240 lei la cursul de astazi) . Si in acest caz sesizam o diferenta de 3.530 de lei pe care doritorii o vor plati in plus in 2019.In ce priveste modelul Dacia Duster, situatia este putin complicata, dar ne spune totusi ceva interesant. Anul trecut, Dacia a avut in oferta un Duster cu motor diesel (1.5 dCI 110 CP), care a costat 12.650 de euro (58.9