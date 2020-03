Brandurile Renault si Ford au raportat scaderi ale vanzarilor de 2,2% si, respectiv, 18,5% luna trecuta, in timp ce livrarile Volkswagen , cel mai bine vandut brand din Germania, au inregistrat un declin de 11,1%. Vanzarile Mercedes-Benz au scazut cu 3,3%, iar cele ale BMW cu 1,2%, transmite Automotive News.Inmatricularile de vehicule electrice au urcat cu 76% in februarie, la 8.154 unitati, iar livrarile de modele hibride au crescut cu 98% (la 30.000 de unitati). Vanzarile de masini echipate cu motoare diesel au scazut cu 13%, iar la cele echipate cu motoare pe benzina declinul a fost de 22%.In primele doua luni din acest an, vanzarile de autoturisme in Germania au scazut cu 9%, la 486.243 unitati, in timp ce Dacia a raportat un declin de 39,6%, la 7.518 vehicule. Brandurile Renault si Ford au raportat scaderi ale vanzarilor de 1,1% si, respectiv, 18,1%, in perioada ianuarie - februarie 2020, iar VW un declin de 7,6%.Asociatia Importatorilor din Germania (VDIK) se asteapta in acest an la un declin cu 7% al inmatricularilor pe piata auto germana, la 3,35 milioane de vehicule.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana. ...citeste mai departe despre " Vanzarile Dacia in Germania au scazut cu peste 39% in 2020 " pe Ziare.com