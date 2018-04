Vanzarile de masini electrice si hibrid cresc spectaculos in Romania - ce modele domina topul

Potrivit datelor oficiale, din acest total, 201 sunt autoturisme electrice 100%, echivalentul unui salt de pana la cinci ori (+390,2%) fata de primele trei luni din anul 2017, iar 460 de unitati sunt hibride (+25,7%).In intervalul ianuarie - martie 2018, ponderea autoturismelor "verzi" in totalul vanzarilor, la nivel national, a fost de 2,2%, in timp ce, in aceeasi perioada din anul precedent, ponderea era de 1,7%.La nivelul lunii martie au fost comercializate 269 de autoturisme electrice si hibrid, in crestere cu 35,17%, in comparatie cu luna precedenta, cand s-au inregistrat 199 de exemplare vandute.In clasamentul celor mai comercializate autoturisme electrice 100%, in intervalul ianuarie - martie, primul loc a fost ocupat de Volkswagen , cu 88 de unitati, urmat de smart (43 de exemplare), BMW (27), Mercedes Benz (14), Volvo (9), Renault (8), Porsche (4), Audi (3) si Kia (2).De asemenea, cele mai multe autoturisme hibrid vandute in Romania, in intervalul ianuarie - martie 2018, au fost inregistrate de Toyota (395 de unitati), Lexus (25 exemplare), Kia (15) si Audi (13).Statistica APIA arata ca, la nivelul anului trecut, ponderea autoturismelor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de unitati noi a atins 2,2%, numarul acestora ajungand la 2.811 exemplare, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior.In marja de crestere raportata, 514 au fost autoturisme electrice 100% (crestere de 207,8% fata de 2016), iar 2.297 de unitati hibride (+126,1%).Programul " Rabla Plus", pentru masini ecologiceLa jumatatea lunii martie a acestui an, Ministerul Mediului a lansat o noua sesiune a programului "Rabla Plus", destinata celor care vor sa-si achizitioneze o masina ecologica. Bugetul alocat acestui program se ridica la 120 milioane lei, valoare in care se pot acorda doua tipuri de ecotichete.Astfel, o varianta de ecobonus este in valoare de 45.000 lei (10.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric. De asemenea, se poate acorda un ecobonus in cuantum de 20.000 de lei (circa 5.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de... citeste mai departe despre " Vanzarile de masini electrice si hibrid cresc spectaculos in Romania - ce modele domina topul " pe Ziare.com