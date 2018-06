Vanzarile de SUV-uri cresc puternic in Europa - Dacia Duster se indreapta spre primul loc

Firma de analiza LMC Automotive anticipeaza ca vanzarile de SUV-uri mici vor fi mai mari cu 400.000 de unitati in acest an, comparativ cu livrarile de 1,4 milioane de vehicule inregistrate in 2017. Cresterea va fi sustinuta de noile SUV-uri compacte oferite de Volkswagen Group, Citroen si Opel/Vauxhall, care ar putea depasi fiecare pragul de 100.000 de unitati vandute in acest an.In primele trei luni ale anului, VW T-Roc, Citroen C3 Aircross si Opel/Vauxhall Crossland X au intrat in topul celor mai vandute modele, pe locurile 6, 7 si 8, fiecare cu vanzari de peste 25.000 de unitati.Modelul Dacia Duster, care a fost supus unei modernizari majore, a depasit Opel/Vauxhall Mokka si a ocupat locul al treilea, cu vanzari de 46.571 de unitati, o crestere a livrarilor de 31%, in urma liderului Renault Captur si Peugeot 2008.Vanzarile Renault Captur au scazut cu 0,5%, la 55.059 unitati, iar cele al Peugeot 2008 cu 7,5%, la 50.117 unitati, arata datele JATO Dynamics."Piata a crescut puternic. Anticipam ca in urmatorii patru ani va continua sa creasca nebuneste, cu circa 40%, datorita tuturor marcilor care vin", a spus Ponz Pandikuthira, director pentru planificarea produselor la Nissan Europe.Atractivitatea masinilor - cu dimensiunile lor compacte, pozitia inalta a scaunelor si imaginea tinereasca - va propulsa piata la aproape 2 milioane de vehicule in 2019 si pana la 2,3 milioane de vehicule in 2022, considera LMC Automotive.Intre noile modele care vor transforma segmentul, potrivit LMC, se afla VW T-Cross, un SUV mic mult-asteptat care se va alatura in acest an SUV-ului de dimensiuni mai mari T-Roc.Anul viitor, Skoda va lansa un SUV mic, bazat pe conceptul Vision X prezentat in acest an la salonul auto de la Geneva, ca va inlocui modelul Yeti, a carui productie a fost oprita.Unul dintre cele mai importante modele care vor fi lansate este un SUV Ford bazat pe Fiesta, posibil in 2020, potrivit LMC Automotive. ...citeste mai departe despre " Vanzarile de SUV-uri cresc puternic in Europa - Dacia Duster se indreapta spre primul loc " pe Ziare.com