Vicepremierul Daniel Suciu: N-am dat nicio ordonanta impotriva Uber! Nu faceti exces de zel!

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, maine va intra in vigoare ordonanta de urgenta adoptata de Cabinetul Dancila pe 29 martie si care ii impinge in afara legii pe toti soferii care folosesc aplicatii ca Uber, Taxify sau Clever Taxi.Reprezentatii companiilor au precizat deja pentru Ziare.com ca, de joi, activitatea li s-ar putea reduce pana aprope de zero si ca utilizatorii risca sa nu mai gaseasca masini sau sa astepte foarte mult o comanda.In mod normal, n-ar fi trebuit sa se ajunga intr-o astfel de situatie, in conditiile in care chiar Daniel Suciu promitea, la finele lui martie, ca inainte ca "ordonanta taximetristilor" sa intre in vigoare, va da o alta, care sa-i protejeze pe soferii de Uber si Taxify de abuzuri. Cu toate astea, in foarte scurt timp, Suciu a revenit asupra declaratiei, spunand doar ca la ordonanta pentru reglementarea transportului alternativ "se lucreaza".Cam acelasi lucru l-a repetat vicepremierul si miercuri seara, cu doar cateva ore inainte ca activitatea Uber, Taxify si Clever sa fie blocata."De atunci (de cand a anuntat ca va da ordonanta pentru Uber -n.red.) si pana astazi grupul de lucru format din reprezentanti ai Ministerelor Dezvoltarii, Transporturilor, Finantelor, dar si ai ANAF, ai Autoritatii Rutiere Romane (ARR) a lucrat. Au fost zeci de intalniri si avem creionat un draft de act normativ.Dar este un act normativ extrem de complicat. Oricum, precedenta ordonanta de urgenta (cea adoptata la presiunea taximetristilor - n.red.) nu este indreptata impotriva Uber. Prin acea ordonanta, Guvernul a emis un act impotriva pirateriei, nu a Uber.S-a vorbit foarte mult despre abuzuri asupra Uber care ar putea incepe de maine. Eu le spun celor care vor sa faca exces de zel - si ma refer la concurentii celor de la Uber - sa nu faca acest exces de zel.Mai sunt doar 3 puncte de definitivat, iar aceasta ordonanta va fi gata. Va mai avea loc o intalnire saptamana viitoare.Nu mai dau termene. M-am invatat sa nu mai dau termene. Nicaieri in Europa n-a fost simpla reglementarea Uber. Dar Guvernul o va reglementa. Repet, ordonanta precedenta nu este indreptata impotriva Uber", a declarat Daniel Suciu.Vicepre ...citeste mai departe despre " Vicepremierul Daniel Suciu: N-am dat nicio ordonanta impotriva Uber! Nu faceti exces de zel! " pe Ziare.com