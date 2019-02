Volkswagen a anuntat preturile din Romania pentru cel mai ieftin SUV al contructorului german (Foto)

Noul T-Cross poate fi comandat in Romania cu un pret de pornire de 16.370 de euro cu TVA inclus, conform unui comunicat de presa.Momentan sunt disponibile doua motorizari pe benzina, ambele cu motoarele de 1 litru TSI. In versiunea de 95 CP cu transmisie manuala, pretul este de 16.370 de euro.In schimb, in versiunea Life cu 115 CP, cea cu transmisie manuala are un pret de pornire de 17.004 de euro, iar in cea cu transmisie automata de 18.324 de euro.Cel mai scump T-Cross are un pret de 20.005 de euro, in versiunea Style.T-Cross este un model destinat in mod special tinerilor. Se pune accent pe elementele de design, dar si pe dotarile tehnologice ce vor fi la un nivel superior.Lungimea lui T-Cross este de 4.107 mm, cu 123 de mm mai putin fata de T-Roc. Modelul beneficiaza si de jante de 18 inch si de un portbagaj ce variaza intre 385 si 455 de litri, in functie de pozitia banchetei din spate.Versiunea Life include urmatoarele dotari: carcasele oglinzilor in culoarea caroseriei, stopuri cu LED, tapiterie din stofa, volan reglabil pe doua directii, asistent la pornirea in rampa, Front Assist cu functie Autonomous Emergency Braking, Lane Asisst, Park Pilot, aer conditionat manual, bare de amarare pe plafon, geamuri electrice fata/spate, oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite, sistem start-stop si sistemul Radio Composition Colour cu ecran tactil de diagonala de 6.5 inch.Nivelul de echipare Style vine cu urmatoarele dotari: decor special pentru plansa de bord, volan imbracat in piele, scaune fata sport, tapiterie specifica Hexalink 3D, Adaptive Cruise Control, sistem de monitorizare a soferului, jante din aliaj cu diametrul de 17 inch si faruri cu LED.Ca optionale, pe lista regasim: instrumentar digital de bord (350 de euro), sistem de climatizare (330 de euro), Blind Spot Plus si Rear Traffic Alert (435 de euro), pachet R-Line (2.150 de euro) sau sistem Audio Beats cu 6 incinte (445 de euro).Citeste si: Volkswagen a prezentat noul Passat: Iata cu ce modificari vine (Foto)C.S. ...citeste mai departe despre " Volkswagen a anuntat preturile din Romania pentru cel mai ieftin SUV al contructorului german (Foto) " pe Ziare.com