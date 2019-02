Aceasta versiune facelift vine cu schimbari minore la capitolul design, dar compenseaza prin modificari importante la nivel tehnologic.In ce priveste aspectul, grila frontala, barele de protectie, farurile si stopurile sunt usor modificate. De asemenea, noul Passat imprumuta farurile matrix LED (IQ Light) de la noua generatie Touareg, conform unui comunicat de presa.Sistemul infotainment este prezent in trei versiuni: Composition Media (6.5 inch, fara navigatie), Discover Media (8 inch) si Discover Pro (9.2 inch), ultimele doua fiind echipate si cu sistem de navigatie. Ca o noutate, sistemul este conectat permanent la Internet prin intermediul unui SIM integrat.O alta noutate este sistemul Travel Assist, care permite un condus partial autonom Level 2 pana la viteze de 210 km/h. Cu el masina se va conduce singura pana la aceasta viteza, dar, din cand in cand, va avertiza soferul ca trebuie sa puna mana pe volan.Volkswagen Passat facelift este disponibil cu 3 motoare pe benzina, 4 diesel si o versiune plug-in hybrid:Cei ce doresc o versiune pe benzina pot alege intre 1.5 TSI de 150 CP si unitatea 2.0 TSI disponibila in versiuni de 190 CP si 272 CP;In schimb, in versiunea diesel sunt disponibile motorizarile 1.6 TDI de 120 CP sau unitatea 2.0 TDI in versiuni de 150 CP, 190 CP sau 240 CP.Versiunea plug-in hybrid, vanduta sub numele Passat GTE, are un motor pe benzina 1.4 TSI de 156 CP si un motor electric de 115 CP. In total, sistemul genereaza 218 CP. Autonomia electrica a versiunii PHEV ajunge la 55 km (WLTP) datorita unei baterii de 13 kWh, mai mare decat cea de 9.9 kWh disponibila anterior.Precomenzile pentru Volkswagen Passat facelift incep in luna mai, in timp ce livrarile vor demara la sfarsitul lunii august.Informatii despre pret nu sunt momentan cunoscute.Foto: VolkswagenC.S. ...citeste mai departe despre " Volkswagen a prezentat noul Passat: Iata cu ce modificari vine (Foto) " pe Ziare.com