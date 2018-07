Noul T-Cross va fi lansat in toamna acestui an, dar cei de la Volkswagen au dorit sa le arate fanilor o serie de imagini cu un model camuflat.T-Cross, care va fi cel mai mic SUV din gama Volkswagen, este un model destinat in mod special tinerilor.Se va pune accent pe elementele de design, dar si pe dotarile tehnologice ce vor fi la un nivel superior.Lungimea lui T-Cross va fi de 4.107 mm, cu 123 de mm mai putin fata de T-Roc. Modelul va beneficia si de jante de 18 inch si de un portbagaj de 455 de litri (10 litri in plus fata de T-Roc).Ca motorizari, T-Cross va beneficia de cele de la modelul Polo.In ceea ce priveste dotarile vom regasi Front Assist, Lane Assist, sistem infotainment cu ecran de 8 inch si incarcare wireless pentru dispozitivele mobile.Detalii despre pretul noului T-Cross nu sunt cunoscute momentan.C.S. ...citeste mai departe despre " Volkswagen lanseaza un rival pentru Dacia Duster: Primele imagini au fost facute publice (Video) " pe Ziare.com