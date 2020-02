Un numar de peste 400.000 de cetateni germani care detin automobile Volkswagen, reprezentanti de asociatia consumatorilor VZBV, incearca sa obtina despagubiri de la producatorul auto pentru scaderea valorii automobilelor lor, dupa ce a iesit la iveala ca vehiculele lor sunt mai poluante decat se lauda VW.In pofida ofertei facute de Volkswagen nu s-a ajuns la un acord din cauza "revendicarilor exagerate" cu privire la onorariile avocatilor care reprezinta asociatia consumatorilor VZBV, care a demarat ceea ce constituie prima actiune colectiva in justitie demarata vreodata in Germania, a precizat un purtator de cuvant de la Volkswagen."Volkswagen si VZBV au ajuns la un acord cu privire la o solutionare amiabila in valoare de aproape 830 milioane de euro. Aceasta solutie corecta pentru clienti a esuat numai pentru ca avocatii VZBV au insistat pentru o plata de 50 milioane euro pentru munca lor in ajungerea la aceasta intelegere", a informat Volkswagen intr-un comunicat.Volkswagen, cel mai mare constructor auto mondial, a recunoscut in 2015 ca a utilizat un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Dupa izbucnirea acestui scandal, Volkswagen a promis miliarde de dolari pentru a-i despagubi pe detinatorii de autovehicule diesel din SUA.Insa, pana acum, Volkswagen a refuzat sa adopte o masura similara pentru cele 8,5 milioane de vehicule din Europa implicate in acest scandal, din cauza diferentelor existente in legislatie. ...citeste mai departe despre " Volkswagen a vrut sa faca amiabila in Germania, cu 830 de milioane de euro, dar avocatii vor partea lor " pe Ziare.com