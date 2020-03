Hatchbackul german a fost surclasat in topul vanzarilor pe luna februarie de catre Renault Clio, anunta Jato Dynamics.In cea de-a doua luna a anului, Renault a vandut 24.914 unitati ale modelului Clio, in timp ce Volkswagen Golf a contabilizat 24.735 de unitati vandute.Locul 3 de pe podium e ocupat de Peugeot 208, cu 20.923 de masini comercializate. Dacia Sandero ocupa locul 19, cu 12.541 de unitati vandute.Top 10 modele auto vandute in luna februarie 20201. Renault Clio 24.914 unitati2. Volkswagen Golf 24.7353. Peugeot 208 20.9234. Opel Corsa 18.4065. Fiat Panda 17.6806. Ford Focus 16.7307. Citroen C3 16.2548. Vokswagen Polo 16.1819. Skoda Octavia 14.85310. Toyota Yaris 14.488In ierarhia constructorilor, prima pozitie e ocupata de Volkswagen, cu 118.989 de unitati comercializate, locul secund ii revine lui Peugeot, cu 76.535 de unitati vandute, in timp ce ultima pozitie de pe podium e ocupata de Renault (73.537 unitati livrate).Dacia ocupa locul 16, cu 30.265 de unitati vandute, in scadere cu 29% fata de luna februarie a anului trecut.I.G. ...citeste mai departe despre " Volkswagen Golf a fost detronat: Care e cel mai bine vandut model auto din Europa " pe Ziare.com