Volkswagen, in centrul unui nou scandal: A vandut masini pentru teste drept second-hand

In intervalul 2006 - 2018, compania a vandut 6.700 de modele pre-serie, adica masini produse inainte sa se finalizeze procesul de fabricatie in serie, prototipuri folosite, in mod normal, la lansari, expozitii sau diferite evenimente de profil.Dupa ce erau folosite in acest sens, masinile trebuiau casate, insa Volkswagen le-a vandut sustinand ca sunt masini second-hand.Volkswagen sustinea ca masinile sunt rulate, desi nu indeplineau normele din Europa si Statele Unite.4.000 de astfel de masini au fost vandute in Germania.Potrivit ProMotor, compania a rechemat masinile de acest timp, insa nu se stie momentan ce masuri vor fi luate in acest caz.Conform sursei citate, numarul real al modelelor pre-serie vandute se apropie de 17.000, insa Volkswagen a confirmat doar 6.700.Amintim, in context, ca Volkswagen este investigata dupa ce a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel (Dieselgate).Scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel a izbucnit in 2015, cand Volkswagen a recunoscut in Statele Unite ca a instalat pe acestea software-uri ilegale pentru a reduce emisiile in timpul testelor.Citeste si:Plangeri colective la adresa Volkswagen. Zeci de mii de clienti isi vor banii inapoiPorsche nu va mai produce masini diesel dupa scandalul emisiilor de la VolkswagenGrupul Volkswagen a fost amendat cu 1,2 miliarde de dolari in scandalul emisiilor