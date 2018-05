Constructorul auto german va lansa oficial, spre sfarsitul acestui an, modelul T-Cross.Bazat in mare parte pe conceptul T-Cross Breeze, noul Volkswagen T-Cross are parte de un design similar cu T-Roc, dar va beneficia de o grila mai mare, faruri de ceata patrate, jante de aliaj si o linie de acoperis retrasa, scrie Best Ride.Ca dimensiuni, Volkswagen T-Cross va avea o lungime de aproximativ 4,2 metri si va fi construita pe platforma MQB AO.SUV-ul va fi dispune de 5 locuri si va fi mult mai ieftin deca Tiguan, care are un pret de pornire, in tara noastra, de 26.313 euro.La interior, T-Cross va dispune de un sistem infotainment MirrorLink si multe alte componente ce vor fi imprumutate de la modele curente ale Volkswagen.Volkswagen T-Cross va fi oferit atat cu motorizari pe benzina, cat si diesel, iar o varianta hibrida e luata serios in considerare de producator.T-Cross face parte din ambitiosul plan al Volkswagen de a lansa nu mai putin de 19 SUV-uri la nivel global pana in 2020.Pe langa Dacia Duster, T-Cross ii va mai avea ca "rivali" pe Ford EcoSport si Jeep Renegade.I.G. ...citeste mai departe despre " Volkswagen lanseaza un rival pentru Dacia Duster " pe Ziare.com