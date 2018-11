Pe piata europeana, vanzarile Passat au scazut cu 5,6%, la 127.325 unitati, in primele noua luni din acest an, transmite Automotive News Europe.Modelul Passat va fi fabricat din 2023 la uzina Skoda din Kvasiny, anuntase saptamana trecuta publicatia germana Handelsblatt, citand surse din interiorul companiei. La Kvasiny sunt produse in prezent modelele Superb, Karoq, Kodiaq si SUV-ul Seat Ateca.Productia modelelor Karoq si Ateca va fi transferata la o noua fabrica, a anuntat grupul german. De asemenea, VW vrea sa construiasca a treia fabrica Skoda din Europa, intrucat cele doua unitati din Cehia functioneaza la capacitate maxima, printre posibilele locatii fiind Bulgaria si Turcia.Recent, Volkswagen a anuntat ca fabricile sale Emden si Hanovra (Germania) ar urma sa fie transformate pentru productia de vehicule electrice pana in 2022. Deja la Zwickau se produc masini electrice. VW a alocat 1,2 miliarde de euro pentru formarea profesionala a celor 7.700 de angajati de la Zwickau.Angajatii de la Emden (unde se produce acum modelul Passat) si Hanovra au primit asigurari ca locurile lor de munca sunt garantate pana in 2029, dar compania va incerca sa-si reduca numarul de angajati la aceste unitati prin pensionari anticipate.Volkswagen a anuntat investitii de peste 34 de miliarde de euro (38,4 miliarde de dolari) in dezvoltarea serviciilor de mobilitate, a vehiculelor electrice si a masinilor fara sofer pana in 2022.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.Citeste si:Volkswagen pregateste un model rival pentru Tesla la un pret neasteptat de micSkoda renunta la un model cunoscut, dar lanseaza un rival pentru Volkswagen Golf ...citeste mai departe despre " Volkswagen muta productia modelului Passat la fabrica Skoda din Cehia " pe Ziare.com