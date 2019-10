Compania a amanat decizia finala privind construirea unei fabrici in Turcia, a anuntat luna aceasta un purtator de cuvant al producatorului auto german, pe fondul criticilor internationale la adresa operatiunilor militare derulate de Ankara in Siria si al temerilor legate de efectele potentiale asupra imaginii VW, transmite Reuters.Volkswagen analizase mai multe posibile variante pentru noua sa uzina din Europa de Est, inclusiv Romania, Serbia si Bulgaria, dar pana la urma grupul german a optat pentru Turcia. Valoarea investitiei este estimata la investitiei de 1,3 miliarde de euro."Urmarim evolutiile. Planurile pentru Turcia sunt in prezent in asteptare. Nu cautam in mod activ alte locuri ", a declarat Tostmann.Cel mai mare producator auto din lume nu reuseste sa-si depaseasca rivalii din Asia din cauza costurilor ridicate cu forta de munca la fabricile sale din Europa Occidentala, ceea ce a determinat o schimbare de directie, spre Europa de Est.Volkswagen are uzine in regiune, care produc pentru diferitele sale branduri, in Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria si Bosnia-Hertegovina.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche , Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.Citeste si:Dancila il acuza pe Iohannis ca saboteaza proiectul construirii fabricii Volkswagen in RomaniaOrban o contrazice pe Dancila, care a sustinut ca PPE impiedica venirea Volkswagen in Romania: Informatia e falsaSiegfried Muresan: Viorica Dancila sa spuna public ce oferta a facut companiei Volkswagen ...citeste mai departe despre " Volkswagen ne taie avantul: Nu are de gand sa isi faca fabrica in alta parte decat Turcia " pe Ziare.com