Vrei sa castigi bani cu Uber sau Bolt? Ce conditii trebuie sa indeplineasca masina ta, potrivit noilor reglementari

Acestea sunt incluse in OUG nr 49 din 2019, la articolul 19:"Autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto;b) au inspectia tehnica periodica (ITP) realizata la fiecare 6 luni;c) la momentul cursei trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei;d) detin copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ."De asemenea, pe durata efectuarii curselor de transport alternativ, autoturismele inregistrate pe platforma digitala vor avea afisat la vedere, in partea din fata si din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va contine urmatoarele elemente:a) numarul de inmatriculare al autoturismului;b) denumirea platformei digitale pe care este inregistrat autoturismul;c) elemente de siguranta care sa ateste autenticitatea ecusonului.Ecusonul se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat in contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisa in prealabil copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ, dupa prezentarea de catre operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere incheiat cu cel putin un operator al unei platforme digitale. Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucati.OUG prevede si conditiile in care un sofer partener al unei platforme de ridesharing poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autoturismul pentru care a obtinut o copie conforma a autorizatiei, cu altul:a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;b) autoturismul a fost casat;c) autoturismul a fost instrainat;d) autoturismul inlocuitor are o vechime mai mica decat cea a autoturismului inlocuit.