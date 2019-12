Vrei sa pleci in Anglia? Alege serviciul firmei TicTrans de transport persoane la adresa in Anglia

Dupa ce ti-ai stabilit clar planurile este important sa le duci la bun sfarsit alegand o cale sigura de a ajunge la destinatie. Iar recomandarea este serviciul de transport persoane la adresa in Anglia al companiei TicTrans.TicTrans este o companie de transporturi care activeaza de cativa ani si care, de-a lungul existentei s-a concentrat pe cresterea calitatii serviciilor - increderea si multumirea fiecarui client sunt aspecte extrem de importante.Principalele servicii pe care compania le ofera clientilor sai sunt transportul persoanelor, dar si a coletelor pe ruta Romania - Anglia si retur. In ambele situatii exista beneficii esentiale gandite astfel incat sa asigure o experienta cat mai placuta fiecarei persoane.Dat fiind faptul ca drumul catre Anglia este lung si chiar obositor, intreaga calatorie trebuie sa fie cat mai confortabila cu putinta. De aceea, compania ofera fiecarui client o serie de beneficii menite sa asigure acest lucru.1. Transport rapid si sigur. Siguranta este intotdeauna pe primul loc, iar TicTrans detine microbuze si autocare cu dotari de ultima generatie, dar si soferi experimentati si bine pregatiti.2. Transport direct la adresa. Mai ales daca este pentru prima data cand ajungi in Anglia, posibilitatea transportului direct la adresa la care vrei sa ajungi se va dovedi a fi una dintre cele mai bune avantaje. In plus, poti consulta zonele pe care compania le acopera direct pe site https://tictrans.ro 3. Masa gratuita. Fiind un drum lung, probabilitatea de a ti se face foame pe parcursul calatoriei este destul de mare. Pentru a economisi bani importanti trebuie sa stii ca ti ofera o masa gratuita, fara costuri suplimentare, in timpul deplasarii.4. Bagaj gratuit. TicTrans este printre putinele companii de acest tip care dispun de gratuitate in ceea ce priveste bagajul. Poti lua cu tine un bagaj in limita a 400 de kg fara niciun cost in plus.Transportul coletelor in Anglia este un alt serviciu pe care multi romani par sa il caute pentru a face o surpriza celor dragi. Printre motivele pentru care merita sa alegi TicTrans in acest caz se numara:1. Livrare rapida, direct la adresa. In maximul 2 zile coletul tau poate ajunge la adresa de destinatie. Simplu, rapid si sigur!2. Garantia coletului. Avand un personal responsabil, siguranta coletului tau este garantate. Totusi, in cazul unor accidente, compania se angajeaza sa acopere toate pagubele.3. Preturi avantajoase. Costul pentru a livra un colet nu este stabilit de distanta dintre punctul de preluare si cel de livrare, ci de greutatea si volumul acestuia.Cu siguranta iti doresti sa afli mai multe informatii despre cum se desfasoara un transport de persoane sau colete catre Anglia, astfel incat iti recomandam sa contactezi direct reprezentantii companiei TicTrans pentru a iti oferi cele mai clare raspunsuri.