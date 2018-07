Wall Street Journal dezvaluie unde se va construi prima fabrica Tesla din Europa

Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile din doua landuri germane care vor sa gazduiasca o fabrica numita "Gigafactory" - unde vor fi produse masini si baterii. Reprezentantii Tesla nu au fost disponibili pentru comentarii, transmite Reuters.In iunie, directorul general al Tesla, Elon Musk, spunea ca prefera Germania ca locatie pentru prima sa uzina europeana.Luna aceasta, Tesla a semnat un acord cu autoritatile chineze pentru construirea unei fabrici la Shanghai, prima unitate a producatorului auto situata in afara SUA.Tesla intentioneaza sa produca 500.000 de vehicule in primii cinci ani de la inaugurarea uzinei, eveniment care ar urma sa aiba loc "in viitorul apropiat".Construirea fabricii din China nu va avea niciun impact asupra operatiunilor de productie din SUA, a precizat Tesla.Compania a raportat pierderi trimestriale record de aproape 710 milioane de dolari in primul trimestru din 2018, mai mult decat dublu fata de perioada similara din 2017, sporind temerile privind viabilitatea sa financiara.Luna trecuta, Elon Musk a anuntat ca va concedia 9% din angajatii Tesla, pe fondul sporirii presiunilor din partea investitorilor pentru a deveni profitabila si a-si reduce costurile.Este cel mai mare val de concedieri din istoria de 15 ani a Tesla si vine intr-un moment in care compania incearca sa-si indeplineasca tintele de productie pentru sedanul Model 3.Anul trecut, Tesla avea 37.543 de angajati, de peste 12 ori mai multi decat in urma cu cinci ani.In mai, Musk i-a informat pe angajati ca firma va trece printr-un proces de reorganizare pentru a rezolva problemele legate de productie, dupa plecarea unor specialisti importanti, si recentele accidente in care au fost implicate automobilele sale electrice.Succesul Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 220 de mile (350 de kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 35.000 de dolari, mai putin de jumatate fata de precedentele modele, este considerat un factor crucial pentru ca Tesla sa devina in sfarsit o companie profitabila.Insa intarzierile de productie au incetinit numarul de automobile livrate clientilor, ceea ce inseamna ca vanzarile Model 3 nu au avut practic niciun efe ...citeste mai departe despre " Wall Street Journal dezvaluie unde se va construi prima fabrica Tesla din Europa " pe Ziare.com