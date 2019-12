Zeci de mii de soferi din Marea Britanie au dat in judecata Volkswagen si cer daune

Zeci de mii de soferi britanici au actionat in instanta grupul german Volkswagen, deoarece a folosit un soft pentru a eluda standardele de emisii poluante.Reprezentantii Volkswagen au declarat ca "isi vor apara viguros pozitia".Volkswagen face obiectul unor investigatii in mai multe tari, dupa ce, in septembrie 2015, a recunoscut ca a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial (din care 1,2 milioane in Marea Britanie) cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.Pana acum, VW a platit peste 30 de miliarde de euro pentru amenzi, costuri cu rechemarea la service si solutionarea juridica a plangerilor.In Marea Britanie plangerile au fost depuse in 2016, dar acum avocatii soferilor sustin "ca s-a ajuns la un moment decisiv in tribunal".Gareth Pope, de la firma de avocatura Slater and Gordon, care reprezinta peste 70.000 dintre cei aproape 90.000 de reclamanti, a declarat inaintea audierilor: "Acest proces va stabili odata pentru totdeauna daca VW a instalat in vehicule dispozitive care manipuleaza emisiile si va fi o piatra de hotar pentru incercarile clientilor de a trage la raspundere Volkswagen in Regatul Unit".Recent, procurorii germani i-au acuzat pe directorul general al Volkswagen, Herbert Diess, si pe presedintele Hans Dieter Poetsch, de manipularea bursei in privinta scandalului emisiilor.Cei doi, alaturi de fostul director general Martin Winterkorn, sunt acuzati ca in mod intentionat nu i-au informat la timp pe investitori de impactul financiar al scandalului. Din acest motiv, ei au influentat in mod necorespunzator pretul actiunilor companiei, a precizat procuratura din Braunschweig.Avocatul lui Diess sustine ca directorul general nu ar fi putut anticipa turbulentele de pe pietele financiare si si-a efectuat in continuare atributiile. Winterkorn a demisionat la cateva zile dupa izbucnirea scandalului. In 2017, el le-a declarat autoritatilor ca nu a stiut mai devreme de manipularea emisiilor.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche , Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si ...citeste mai departe despre " Zeci de mii de soferi din Marea Britanie au dat in judecata Volkswagen si cer daune " pe Ziare.com