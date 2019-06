4 motive sa cumperi un camion de la CEFIN Trucks

Astfel, se cumpara foarte multe camioane atat noi cat si second hand . Cele noi merg de obicei pe extern, cele second hand raman de obicei pe aici pe la noi prin Romania, unde domeniul transporturilor s-a dezvoltat sub media europeana, ce-i drept. Poate candva, vom avea si noi infrastructura.Daca detii o firma de transport si cautiatat pentru transport intern cat si pentru transport extern de marfa, trebuie sa stii ca pe meleagurile noastre ai un partener de incredere in acest sens, sub sigla celor de la CEFIN Trucks.Exista de fapt 4 motive pentru care ar trebui sa cumperi camioane de la ei daca cumva ai nevoie de asemenea vehicule pentru afacerea ta:- cei de la CEFIN detin propriul atelier in care fac toate verificarile si toate reparatiile necesare inainte sa scoata camioanele rulate la vanzare. Discutam despre o companie de renume din domeniul comertului cu camioane care si-a cladit un brand pozitiv si care nu ar risca niciodata sa-l strice cu defecte ascunse sau alte probleme de genul care pot aparea in cazul intermedierilor de autocamioane rulate. Camioanele lor sunt pregatite de munca, nu mai trebuie sa le bagati prin service inainte de a incepe treaba.- Vei gasi in portofoliul lor atat camioane de consum precum Renault cat si camioane de forta Volvo sau Scania. Indiferent de traseul pe care trebuie sa-l acoperi, la CEFIN Trucks vei gasi mereu un camion second hand care sa corespunda cerintelor tale. In plus, e mult mai indicat sa cumperi de la un dealer si sa ai siguranta ca totul va fi bine.- internetul este plin de camioane second hand scoase la vanzare. Din pacate, in vanzatorul roman nu prea poti sa ai incredere daca nu are in spate un business cu care sa garanteze corectitudinea. In plus, vanzatorii de pe olx au tendinta sa umfle oarecum preturile in speranta ca vor nimeri pe cineva la inceput de drum cu afacerea in transporturi si vor reusi sa faca mult mai multi bani. Preturile celor de la CEFIN sunt cu siguranta mult mai bune.- conteaza foarte mult si modalitatea de finantare. Poate esti la inceput de drum cu un business, doresti sa te dezvolti dar parca nu ai sari cu 10-15 mii de euro pentru inca un camion second hand. Astfel, cei de la CEFIN vin in ajutor cu oferte de finantare destul de interesante pentru unele modele existente pe site-ul lor. Au chiar si oferte pentru camioane in rate fara dobanda, ceea ce e mai mult decat ideal pentru un mic business.Asadar, daca doresti camioane serioase, intretinute, la preturi corecte pe care sa le poti cumpara chiar si in rate fara dobanda, cei de la CEFIN Trucks sunt cu siguranta cea mai buna solutie.