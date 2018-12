Ce este kitul de ambreiaj si cand trebuie sa il schimbi?

Ce contine un kit de ambreiaj?

Din ce sunt fabricate componentele unui kit de ambreiaj?

Cum stii ca trebuie sa schimbi kitul de ambreiaj?

Cum poti prelungi durata de viata a unui kit de ambreiaj?

Toate masinile sunt echipate cu ambreiaj, diferenta esentiala este ca in cazul transmisiei manuale, acesta are si pedala dedicata.Prima si cea mai importanta lectie pe care ai invatat-o in timpul orelor de condus a fost plecarea de pe loc cu ajutorul ambreiajului. De asemenea, pedala de ambreiaj este utilizata pentru schimbarea vitezelor.La cutiile automate de viteza, ambreiajul nu se actioneaza manual, insa are aceleasi caracteristici in angrenajul masinii.Lucrarea fizica a ambreiajului este de transmitere a miscarii de rotatie a motorului catre cutia de viteze, care o preia si o transforma in miscare de translatie catre rotile motrice.Un kit de ambreiaj este alcatuit din disc, placa de presiune, rulment de presiune, carcasa, furca de angrenare si suruburi de prindere.Discul de ambreiaj, placa si rulmentul de presiune sunt din categoria consumabilelor auto, cu toate ca intervalul lor de inlocuire este mult mai lung decat al altor componente.Componentele ambreiajului se inlocuiesc doar impreuna, in sistem kit, deoarece o singura piesa uzata le va deteriora si pe celelalte in timpul rularii.Discul de ambreiaj este confectionat din otel acoperit pe ambele parti, spre exterior, cu metalazbest sau ferodo - materialul de frictiune pe care il regasim si pe placutele de frana.Are in centru o placa de baza cu arcuri ce au rolul de atenuare a contactului cu volanta. Placa de presiune este construita tot din otel rezistent, acopera discul pe intreaga suprafata si absoarbe o parte din presiune pentru a o degaja in exterior.Are in centru petale elastice mobile pe care doar actionarea pedalei de ambreiaj le poate misca prin ridicarea discului. Carcasa placii de presiune este prinsa cu suruburi de volanta motorului.Rulmentul impinge diafragma placii de presiune si este conectat la furca de angrenare prin cablu - direct de la pedala, sau hidraulic.Masina ta te atentioneaza inca de la primele semne de uzura a ambreiajului. Atunci cand discul de ambreiaj incepe sa patineze din cauza uzarii materialului de frictiune, contactul cu volanta nu mai este perfect, iar capacitatea de accelerare a autovehiculului scade.Patinarea discului produce si un miros de garnitura arsa. Uzura rulmentului de presiune produce un zgomot specific si o vibratie la actionarea pedalei de ambreiaj.Schimbarea greoaie a vitezelor, desi pedala este actionata corect si complet, este un alt simptom al ambreiajului uzat. Daca ai remarcat unul dintre aceste semne, comanda si tu un kit de ambreiaj pentru masina ta.Apasarea pedalei de ambreiaj se numeste debreiere si trebuie executata printr-o miscare ferma a piciorului. O debreiere corecta este atunci cand pedala este actionata complet, altfel ambreiajul va fi cuplat imperfect.In schimb, ambreierea sau ridicarea piciorului de pe pedala trebuie facuta progresiv, fara bruscari, atat pentru o pornire lina de pe loc, cat si pentru schimbarea treptelor de viteza. Ridicarea brusca a piciorului de pe pedala va grabi consumarea materialului de frictiune de pe disc.Daca vrei sa prelungesti durata de viata a unui kit de ambreiaj, nu tine niciodata piciorul apasat pe pedala de ambreiaj atunci cand stai pe loc. Pedala de ambreiaj trebuie folosita doar la plecarea de pe loc sau la schimbarea treptelor de viteza.Mentinerea indelungata a piciorului apasat pe pedala de ambreiaj suprasolicita rulmentul de presiune si ii grabeste uzura.Un alt obicei gresit este sprijinirea piciorului pe pedala de ambreiaj in mers. Chiar daca ti se pare ca nu il actionezi, vei executa o presiune care determina ambreierea incompleta.La trecerea dintr-o treapta superioara de viteza intr-una inferioara, pedala de ambreiaj trebuie eliberata usor, pentru a nu crea o presiune brusca a transmisiei.Durata de viata a unui kit de ambreiaj variaza in functie de stilul fiecaruia de condus. Cu o actionare corecta a pedalei de ambreiaj, poti ajunge la inlocuirea lui chiar si dupa 100.000 de kilometri.Pentru a beneficia de garantia producatorilor de piese auto, alege sa inlocuiesti kitul de ambreiaj intr-un service autorizat.