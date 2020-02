De ce sa alegi un camion Ford?

Ford face vehicule mai bune cu fiecare noua gama, oferind consumatorilor mai multe motive de cumparare. Iata cateva motive pentru care ar ati putea alege ca urmatorul dvs. vehicul sa fie Ford.Noua tehnologie Ford de la Ecoboost ajuta la construirea de masini care nu numai ca sunt eficiente in materie de combustibil, dar care au si putere impresionanta. Tehnologia ecoboost include un motor cu injectie directa turbo, care obtine rezultate foarte bune. Camioanele Ford sunt unele dintre cele mai vandute vehicule din intreaga lume, iar daca aveti nevoie de un camion cu putere excelenta, longevitate in istorie si durabilitate, alegeti Ford.Tehnologia futurista este disponibila la majoritatea vehiculelor Ford cu tehnologia SYNC, care permite soferului sa efectueze comenzi vocale pentru a-si controla muzica si pentru a efectua apeluri telefonice.Ford ofera asistenta pre-coliziune care echipeaza vehiculul cu senzori si aplica franele atunci cand este necesar pentru a ajuta la evitarea coliziunii.Nu sunt multi aceia care produc vehicule cu eficienta maxima, pe care utilizatorii le pot utiliza in transport international, regional, in constructii sau pe segmentul de vehicule municipale. Daca aveti nevoie de camioane comerciale si autoutilitare pentru lucratorii in constructii, Ford Trucks este o optiune excelenta.Ford este foarte concentrat pe micile detalii care fac vehiculul mai confortabil si mai luxos, scaune disponibile din piele si panouri din lemn care arata excelent, volan incalzit si scaune fata incalzite.Fiecare vehicul Ford are o gama larga de modele din care sa alegeti. Optiunile obisnuite de model includ S, SE si Titaniu. Modelul S este, in general, cel mai practic si are cel mai scazut cost. Indiferent de vehiculul care va place, veti putea gasi un model care sa se potriveasca nevoilor dvs.Daca trebuie sa remorci o barca sau un autoturism mare, Ford iti ofera camioanetele Super Duty.Ford ofera cateva SUV-uri excelente pentru fiecare dimensiune si buget. Daca doriti ceva mai mic si mai accesibil, Ford Escape S este alegerea potrivita.Compania de motoare Ford a fost fondata in 1903 de Henry Ford. In ultima suta de ani a devenit unul dintre cele mai de incredere nume de vehicule din Statele Unite. Cei care achizitioneaza vehicule Ford, achizioneaza calitate, siguranta, incredere si fiabilitate.