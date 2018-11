Parada accesoriilor auto, o moda cu continuitate - ce preferinta au soferii in materie de accesorizare

Husa incalzita

Pedale sport

Led-uri sau lumini colorate

Decorul bordului

De retinut

Nu ne gandim acum la tot felul de decoratiuni ce atarna la oglinzi sau pe parbriz, intrucat credem ca piata s-a mai educat si acea moda a anilor 2000 a trecut de ceva vreme.Afacerile ce tin de tuning auto, magazinele de profil cu decoratiuni auto sunt in continuare profitabile intocmai pentru ca preferintele detinatorilor auto se refera la metode prin care pot adauga elemente masinii astfel incat aspectul sa fie unul altfel. Pentru orgoliul propriu, spre marea admiratie a celor din jur, decoratiunile auto sunt preferate.Iata si cateva tendinte, cateva elemente poate chiar practice si ce pledeaza in favoarea lor sau nu, cu recomandari incluse:Pentru cei care nu au incalzire in scaune sau au doar pentru partea din fata husele incalzite sunt realmente necesare pentru sezonul rece. Unii se gandesc intocmai la copii, ce stau pe bancheta din spate.Pare utila, dar specialistii spun ca aceasta ar putea fi cauza unei suprasolicitari a prizei de 12V, husa avand o rezistenta indoielnica. Ceea ce parea ca te va scuti de problema frigului iti va aduce de fapt altfel de probleme.Suna intr-un mare fel si pentru unii sunt chiar atractive in design. Trebuie spus ca acele pedale care se prind usor de pedala masinii nu sunt tocmai practice. Au in dotare suruburi cu care nu faci altceva decat sa prinzi presul, mocheta, nu poti apasa total pedala etc.Sunt inventii chipurile atractive, dar mai putin de dorit, poate doar daca sunt originale indicate pentru un anumit brand.Poate este prea mult spus lumini colorate caci nu doresti sa faci un balci in interiorul autoturismului, insa pentru unii conteaza ca acele lumini ce se aprind cand se deschide portiera sa fie placute - daca sunt galbene sa fie schimbate cu cele albe, cu leduri.Atentie insa, din moment ce schimbi astfel de lumini nu este exclus sa faci un scurtcircuit, poate chiar sa te trezesti cu erori in bord, in functie de ce anume se schimba - extra lumini incluse, pentru portiere si nu numai.Folia de carbon ar putea fi chiar deranjanta intrucat proasta sa calitate se va distinge clar. Mai ales daca nu este montata cum trebuie sau daca ochiul se va satura de o asa priveliste, cand este inlaturata dovedeste de fapt ca mai bine nu era atasata de la bun inceput.Exista intr-adevar o preferinta pentru decorul bordului, mai ales pentru ca acestea nu afecteaza cu nimic si pot fi o maniera de a aduce eleganta, un altfel de aspect masinii. Pare mai sofisticata si oricum iese din lista celor clasice, asa cum le stie toata lumea.Manerele de inox sau mahonul sunt elemente adesea intalnite. Ar fi bine insa ca astfel de elemente sa fie achizitionate din magazine specializate si tinand cont de tipul de masina, pentru o potrivire de 100%.In unele cazuri accesoriile auto sunt pur decorative si aici intervine gustul fiecaruia. Insa ce-i drept uneori mai bine nimic decat o decoratiune ce nu are legatura cu stilul masinii.Luand in considerare starea masinii, este greu de crezut ca una noua mai are nevoie de imbunatatiri, in timp ce una veche cu mici ajustari nu inseamna ca va avea un aspect total schimbat. De aceea, decoratiunile minimaliste sunt de preferat. Daca ne gandim ca siguranta este primul loc, un oarece suport de pahar ales de sofer poate fi un motiv pentru care in trafic se trezeste cu o cafea imprastiata.Rentabil este ca orice modificare adusa sa fie de bun gust si de ce nu de utilitate pentru sofer. De regula acestea sunt si costisitoare - navigatie pentru masini care din fabrica nu au, sistem audio mai performant, tapiterie din piele sau alta textila fata de varianta originala, volan imbracat in piele etc.Din clasa celor pur deocrative printre cele populare se numara barele de protectie, farurile sau pragurile din inox.