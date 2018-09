Constructori europeni: Piata auto din Romania a explodat in august

Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 112,9% in august, fiind inmatriculate 25.546 de autoturisme, fata de 12.001 vehicule in perioada similara din 2017. Cresteri semnificative s-au inregistrat luna trecuta si in Polonia (64,3%) si Lituania (58,5%).In mod obisnuit, august este luna cu cele mai scazute vanzari pe parcursul unui an, dar piata auto europeana a raportat un avans semnificativ, de 31,2%, la 1,13 milioane de vehicule. Cea mai probabila explicatie pentru aceasta crestere exceptionala o reprezinta introducerea noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP), care se aplica tuturor masinilor inmatriculate de la 1 septembrie. Prin urmare, unii producatori auto au oferit clientilor vehicule la preturi atractive inaintea datei de 1 septembrie. Ca rezultat, in multe state europene au fost inregistrate cresteri de peste 10% ale vanzarilor, se arata in comunicatul ACEA.Toti producatorii trebuie sa isi testeze vehiculele utilizand WLTP, inainte ca acestea sa fie puse in vanzare. Insa, noua procedura armonizata la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare (WLTP), bazata pe date obtinute in conditii reale de drum, a generat emisii mai mari de dioxid de carbon pentru anumite vehicule, intarziind certificarea oficiala si vanzarile.In randul primelor cinci piete europene, livrarile au scazut luna trecuta in Germania si Italia - cu 5,8% si, respectiv, 2,8%, in timp ce Spania (7,2%), Marea Britanie (3,4%) si Franta (0,1%) au raportat cresteri, arata datele ACEA.Toate marile piete auto europene au contribuit pozitiv la cresterea generala din august, in special Spania (48,7%), Franta (40%), Germania (24,7%), Marea Britanie (23,1%) si Italia (9,5%), arata datele ACEA.In primele opt luni din 2017, vanzarile auto in Uniunea Europeana au crescut cu 6,2%, la 10,86 milioane de autoturisme, fata de perioada similara din 2017, cand s-au livrat 10,23 milioane de vehicule. Cel mai semnificativ avans in perioada ianuarie - august 2018 s-a inregistrat in Romania (47,5%) si Lituania (32,2%) . In Romania, au fost inmatriculate 100.824 de autoturisme, fata de perioada similara din 2017, cand s-au livrat 68.344 de vehicule.Aproape toate marile piete au contribuit pozitiv la cresterea generala din perioada ianuarie - august 2018, in special Spania (14,6%), Franta (8,9%) si Germania (6,4%), exceptand Marea Britanie si Italia, unde s-a inregistrat un declin de 4,2% si, respectiv, 0,1%.