Franta risca sa piarda 12.000 de locuri de munca, din cauza interdictiilor pentru masinile diesel

In aprilie, Bruno Le Maire se va intalni cu liderii industriei auto pentru a discuta cum pot fi salvate cele 12.000 de locuri de munca legate de motoarele diesel si componente.In timpul unei vizite la fabrica grupului PSA din Mulhouse, Franta, Le Maire a afirmat ca Executivul cauta "sa ajute marile companii, cum ar fi PSA, sa gestioneze transformarea spre masini echipate cu motoare pe benzina, hibride si electrice".Anul trecut, Le Maire a anuntat crearea unui grup de lucru pentru a rezolva problemele legate de motoarele diesel, desi a precizat ca taxele pentru motorina vor fi majorate cu 0,03 euro per litru, pentru a ajunge la paritate cu taxele pe benzina.In 2017, vanzarile de masini echipate cu motoare diesel au scazut cu 7,9% in Europa, arata datele JATO Dynamics, pe fondul scandalului emisiilor de la Volkswagen, al majorarii costurilor pentru indeplinirea normelor mai dure privind poluarea si al deciziei unor autoritati locale de a interzice unele masini echipate cu motoare diesel in centrele urbane.In Franta, cota de piata a masinilor diesel a scazut la 47% anul trecut, de la 73% in 2012.Producatorii auto incearca sa se adapteze tendintelor.PSA importa peste 100.000 motoare mici pe benzina de la facilitatile sale de productie din China, in timp ce renunta in Europa la motoarele diesel in favoarea celor pe benzina.Renault a majorat productia de motoare pe benzina in Spania.Furnizorii de piese auto se adapteaza mai greu. Declinul modelelor diesel ameninta locurile de munca a aproximativ 1.600 de angajati ai companiei Robert Bosch de la fabrica din Rodez, Franta, care produce pompe de injectie diesel.In ianuarie, Le Maire s-a intalnit cu presedintele Bosch, Volkmar Denner, pentru a incuraja compania sa-si diversifice activitatea si sa investeasca masiv pentru a nu face concedieri.Alte fabrici franceze care se confrunta cu riscuri sunt cele detinute de firmele Delphisi Honeywell Garrett.Franta ramane a treia mare piata auto din Uniunea Europeana, in urma Germaniei si Marii Britanii, dar inaintea Italiei si Spaniei. Cei mai mari producatori auto din Franta sunt Renault si PSA Peugeot Citroen.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.