Daciile, printre masinile cu cel mai mare succes in Rusia

Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a aflat Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.991 vehicule), urmata de Rio, de la Kia (7.801 unitati), Lada Granta, de la AvtoVAZ (7.599 unitati), Polo, de la Volkswagen (5.618 vehicule), Solaris (5.351 unitati) si Creta (5.309 vehicule), ambele produse de Hyundai. Pe locurile 10, 12 si 16 se afla Duster (3.036 unitati), Sandero (2.877 vehicule) si Logan (2.392 unitati), transmit Automotive News Europe si Reuters.Duster, Logan si Sandero sunt fabricate de Renault."Nu au existat schimbari fundamentale in iulie, vanzarile au continuat sa se redreseze, inregistrans un avans de peste 10%, pentru a 15-a luna consecutiva, datorita increderii consumatorilor", a apreciat Joerg Schreiber, presedintele Association of European Businesses.In primele sapte luni din 2018, au fost vandute in Rusia 992.673 de autoturisme si vehicule comerciale usoare, in crestere cu 17% fata de perioada similara din 2017.In perioada ianuarie - iulie 2018, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (53.359 unitati), urmata de Lada Vesta (58.626 vehicule) si Lada Granta (53.271 unitati), ambele produse de AvtoVAZ, Solaris (39.208 unitati) si Creta (38.533 vehicule), ambele produse de Hyundai, Polo, de la Volkswagen (32.584 vehicule) si pe locul opt Duster, cu 24.326 de vehicule. Pe locurile 12 si 13 se afla Sandero (18.658 vehicule) si Logan (18.511 unitati).Renault si alti actionari ai Avtovaz au injectat in aprilie peste un miliard de euro in cel mai mare producator auto din Rusia, pentru a intari situatia financiara si a profita de redresarea pietei auto ruse.Operatiunea, care a implicat in mare masura conversia datoriei in actiuni, a totalizat 107 miliarde de ruble (1,3 miliarde de euro), a anuntat corporatia rusa de stat Rostec, care este actionar al Avtovaz, alaturi de alianta Renault-Nissan. In urma conversiei, cota aliantei Renault-Nissan in societatea mixta cu Rostec a urcat la 61,1%, in timp ce participatia societatii mixte in Avtovaz a ajuns la 83,5%.