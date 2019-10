Danemarca cere UE sa interzica vanzarile de autoturisme pe benzina si motorina pana in 2030

Obiectivul noului presedinte al Comisiei Europene, Ursula van der Leyen, este crearea unei Europe neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei pana in 2050.Copenhaga sustine ca pentru indeplinirea acestei tinte sectorul transporturilor trebuie sa-si reduca emisiile, fiind singurul sector unde in prezent cresc emisiile.UE vrea reducerea emisiilor de carbon cu 40% la nivelul blocului comunitar pana in 2030 in timp ce Comisia Europeana intentioneaza sa le reduca la zero pana in 2050 pentru a ajuta la stoparea incalzirii globale."Trebuie sa recunoastem ca e momentul sa ne grabim", a declarat ministrul danez al Energiei si Climei, Dan Jorgensen, pentru Reuters.In octombrie 2018, Danemarca a anuntat ca va interzice vanzarea masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina pana in 2030, dar apoi a renuntat la idee deoarece ar fi incalcat reglementarile UE.Propunand statelor membre sa interzica vanzarea vehiculelor pe motorina sau pe benzina vor creste presiunile asupra Comisiei Europene pentru a propune o retragere completa in urmatoarele decenii a masinilor care folosesc combustibili fosili in blocul comunitar, a explicat Jorgensen.Daca nu se ajunge la un acord pe acest subiect la nivelul UE, ar fi bine daca macar statelor individuale li se permite sa implementeze o astfel de masura a adaugat ministrul danez al Energiei si Climei."Planul A ar fi sa interzicem vanzarea masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina la nivel european", a declarat Jorgensen.Lituania, Letonia, Slovenia, Bulgaria si alte state membre UE au sugerat ca trebuie facut mai mult pentru a opri vanzarea autoturismelor diesel second hand din Europa Occidentala catre Europa de Est.Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor mai stricte de mediu.Marea Britanie si Franta intentioneaza sa interzica vanzarile de autoturisme pe benzina si motorina din 2040, cand se vor comercializa doar vehicule electrice, ca parte a planului de reducere a poluarii.