SUA si Europa, in prag de razboi comercial? Producatorii auto ii cer lui Trump sa-si reconsidere masurile

"Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo, furnizand locuri de munca pe plan local si generand venituri din taxe. Intr-adevar, cele mai mari fabrici ale unor producatori auto europeni nu sunt in UE, ci in SUA", a afirmat Erik Jonnaert, secretar general al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmit CNBC si DPA."Daca privim in ansamblu, cred ca toata lumea va realiza ca deschiderea si comertul liber sunt benefice tuturor", a afirmat Hakan Samuelsson, directorul general al Volvo Cars.Vineri, Donald Trump a anuntat planuri privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, ceea ce a dus la o riposta prompta din partea Bruxelles-ului si la noi amenintari ale presedintelui american privind posibilitatea impunerii unor taxe la masinile fabricate in UE."Comertul international este un un pilon de baza al competitivitatii industriei auto europene", a explicat Erik Jonnaert, adaugand ca Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile sprijina comertul liber si corect.Comertul auto intre UE si SUA reprezinta aproximativ 10% din comertul total dintre cele doua regiuni. SUA sunt cea mai mare destinatie pentru exporturile de masini din UE iar anul trecut Statele Unite au fost al treilea mare exportator auto catre blocul comunitar, reprezentand 15% din importurile generale ale UE, conform ACEA.