UE vrea reducerea taxelor vamale la automobile

Aceasta propunere este analizata de oficialii de la Bruxelles, inaintea unei intalniri programate a avea loc la Washington, la sfarsitul acestei luni, intre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si liderul de la Casa Alba, Donald Trump.Potrivit diplomatilor citati de Financial Times, Comisia Europeana "studiaza daca ar fi fezabil sa se negocieze un acord cu alti mari exportatori de automobile, precum SUA, Coreea de Sud si Japonia". Un astfel de acord ar raspunde criticilor formulate de Donald Trump, potrivit caruia sectorul auto american este tratat in mod incorect si de asemenea ar reduce costul exporturilor pentru sectoarele auto ale altor state participante."In conformitate cu acest acord, participantii ar reduce tarifele pana la nivele convenite pentru un set specific de produse, un concept cunoscut in comertul international sub denumirea de 'acord plurilateral' care permite statelor sa incheie acorduri cu privire la tarife fara a include toate tarile membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului", subliniaza Financial Times.Publicatia sustine ca Bruxelles-ul incearca sa obtina puncte de vedere din partea capitalelor statelor membre cu privire la aceasta idee, sursele diplomatice precizand ca deocamdata nu este clar daca se va ajunge la un acord sau care vor fi categoriile de produsele care ar putea fi acoperite de eventualul acord.Luna trecuta, Donald Trump a amenintat ca va introduce tarife vamale de 20% pentru toate importurile de autoturisme din UE, declaratii care au dus la prabusirea actiunilor constructorilor auto europeni. Liderul de la Casa Alba a mai spus ca daca UE nu elimina tarifele impuse pentru automobilele americane, SUA nu vor avea alta alegere decat sa actioneze. In prezent, UE aplica tarife vamale de 10% pentru importurile de autoturisme comparativ cu tarife de 2,5% impuse in prezent de SUA.