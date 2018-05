Iustin Paraschiv aloca 4,4 milioane euro pentru achizitia fostei ferme Avicola Targu Jiu

Complexul Avicola Targu Jiu a fost construit si dat in folosinta la inceputul anilor '70, in perioada in care regimul comunist condus de Nicolae Ceausescu a initiat un proces de industrializare a agriculturii dupa modelul inspirat de SUA, fiind singura unitate de crestere si abatorizare a puilor din judetul Gorj.Complexul a fost privatizat in 2001, fiind preluat de o firma obscura, care a vandut activele dupa numai un an catre compania Avi Instant, detinuta de mai multe persoane de origine irakiana, printre care Al Samaray Kasim Hussein Rajab, condamnat ulterior la trei ani de inchisoare."Avand in vedere starea avansata de degradare a unora dintre capacitatile de productie, dar si tehnologia invechita din fermele care ar putea fi mai repede puse in functiune, compania a decis sa deruleze un plan de investitii de circa 20 de milioane euro. La momentul actual, instalatiile nu sunt functionale, toate autorizatiile au fost retrase, iar pentru reluarea activitatii va fi necesara reautorizarea, atat a abatorului, cat si a fermelor. Pana la sfarsitul anului 2015 au functionat 4 ferme (34 hale) si abatorul", a declarat Iustin Paraschiv, proprietarul grupului CarmistinUnitatea din Gorj detine un abator cu o capacitate 4000 capete/ora, 9 ferme pentru cresterea pasarilor, parc auto (nefunctional), un bloc pentru birouri, platforma de gunoi si 66 de hectare de teren.Dintre cele 9 ferme, doar 4 au fost mentinute in functiune dupa privatizare, restul fiind abandonate si lasate sa se degradeze. Planul de afaceri pentru relansarea capacitatilor din Gorj prevede redeschiderea primelor ferme in primavara anului viitor, iar toate platformele vor fi modernizate in 2018."Avand in vedere strategia de dezvoltare a grupului prin investitii in ferme zootehnice, am decis aceasta achizitie, care astazi nu inseamna decat un complex avicol falimentar. La finalizarea retehnologizarii platformei avicole de la Targu Jiu, compania Avirom, parte a grupului Carmistin, va angaja 600 de persoane", a adaugat Paraschiv.Carmistin a preluat in urma cu 11 ani platforma agricola detinuta de Oltchim, iar in urma retehnologizarii fermelor a ajuns sa produca si sa abatorizeze anual peste 10 milioane de pui.Grupul Carmistin este compus din Carmistin International, Avicarvil Farm, Avirom Plus, Avicarvil Procurment, Pajo Holding, Avicarvil, Pajo Agriculture, Porcellino Grasso si Agrikilti, si care produce anual peste 20.000 de tone de carne de pui, 250.000 de porci si 10.000 de vite in viu in cele 18 ferme specializate.Grupul detine 14 ferme de pui in Valcea, Arges si Gorj, 3 ferme de porci in Valcea, Olt si Hunedoara si o ferma de vite in Prahova. Carmistin are in acest moment peste 1200 de angajati.