Avon va fi cumparata de compania care detine The Body Shop

La finalul tranzactiei, Natura Cosmeticos va detine 76% din grupul combinat, iar restul titlurilor vor fi detinute de actionarii Avon, sustine Financial Times, potrivit careia tranzactia ar urma sa fie anuntata in cursul zilei de miercuri.In ultimii ani, Avon, compania care a lansat modelul de vanzari directe, a ramas in urma rivalilor care s-au adaptat mai rapid la o piata afectata de social media. Pe baza cotatiei inregistrata marti seara de actiunile Avon, compania americana are o valoare de piata de aproximativ 1,4 miliarde dolari.Natura crede ca poate relansa operatiunile companiei americane, renumita pentru reprezentantele sale de vanzari directe Avon Lady. Prin preluarea Avon, Natura va putea sa se extinda si mai mult pe plan international, in special in Asia, Europa si America Latina. Grupul brazilian a preluat The Body Shop in anul 2017 de la L'Oreal si intre timp s-a concentrat pe extinderea operatiunilor retailerului britanic la nivel global.Industria produselor de infrumusetare trece printr-o perioda favorabila in conditiile in care milioane de adolescente cauta noi produse pe Instagram pe care le cumpara ulterior online sau de la magazinele traditionale.